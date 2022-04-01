想學發哥過平凡生活 姜濤計劃30歲後轉做演員或幕後

【明報專訊】MIRROR人氣王姜濤4月30日生日（23歲），最近接受加拿大A1中文電台《薛聽音樂》訪問。姜濤自認剛入行時天真好多，現在思想成熟不少。他不時透露有退休想法，坦言除了上舞台外，這一行的其他事都不太適合自己，不會留太長時間，所以有提早退休想法，將最想留下來的表演，在最好的時光留下，之後過回安靜生活，可能因這一行不太安靜。

姜濤稱身邊人說入行愈耐愈放不下，他剛好相反，入行愈耐愈想放下。他很喜歡周潤發的生活方式，過平凡生活又繼續演藝工作。他有意30歲後轉做演員或幕後，認為經歷多了，對做演員有很大幫助。他不介意演肥仔或醜角，笑言很容易變回肥仔，只是公司未必接受，因要很長時間才減回。他有感從前的包袱較重，現在對演戲有更多了解，是另一個專業。

拍《季前賽》寓工作於娛樂

姜濤首次拍電影《阿媽有咗第二個》，跟毛舜筠與導演彭秀慧合作，他承認有壓力，不容易打開心扉，拍攝前期較封閉自己，後期合作愈來愈好。他最近拍攝ViuTV劇集《季前賽》，是他拍過最喜歡的劇集，寓工作於娛樂，感覺很開心。他讚隊友邱士縉（Stanley）及陳卓賢（Ian）籃球打得好，呂爵安（Edan）亦愈打愈好，他笑說︰「最初也自覺不差，但見大家很犀利，對自己打籃球的信心打了折扣。」

姜濤早前拍護膚品廣告，穿家居服躺在牀上拍照，展現鄰家暖男的溫柔帥氣。他因忙拍新劇及構思新歌而缺乏休息，拍攝當日懶洋洋躺在牀上時差點睡着。睡眼惺忪的他笑言︰「我現在可以表演一秒睡着。」

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