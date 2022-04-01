姊弟戀開花結果 陳喬恩嫁大馬富二代曾偉昌

【明報專訊】42歲台灣女星陳喬恩曾被指是「台灣四大黃金剩女」唯一感情未有着落，2019年她拍內地綜藝節目《女兒們的戀愛》第2季時，與較她年輕9歲的馬來西亞富二代曾偉昌配對成功，他們高調認愛，並不時在社交網曬甜蜜合照放閃。昨日傳來兩人結婚喜訊，有目擊陳喬恩與曾偉昌在台灣登記結婚。經理人證實消息，稱陳喬恩個性低調，完成儀式後好開心。至於陳喬恩突然結婚惹懷孕揣測，經理人稱看到的是沒懷孕。

娛樂組

拍內地綜藝節目擦出愛火花

陳喬恩與曾偉昌（Alan）於2019年拍攝內地綜藝節目《女兒們的戀愛》第2季擦出愛火花，發展姊弟戀。陳喬恩當時認愛後說：「愛情沒有放棄我，有一個人可以為我那麼勇敢！」他們相戀兩年半，經常甜蜜互動，感情穩定，Alan還到台灣陪伴女友。

昨日台灣傳媒爆他們在當地登記結婚，據目擊人士稱陳喬恩穿著紫色上衣及白裙，Alan穿白恤衫及西裝，現場只有數名親友見證，相當低調。有人幫一對新人拍攝影片紀念這重要時刻，陳喬恩開心說：「我結婚囉！」現場充滿歡樂氣氛。

曬婚戒手牽手照：知福

陳喬恩與Alan晚上在社交網曬戴婚戒手牽手照片，寫道：「簡單而不少，有你在身邊正好，身在福中，知福。謝謝大家的祝福。」陳喬恩經理人回覆傳媒稱，陳喬恩個性低調，公司都是看新聞才知她登記結婚，很為她開心，其後獲陳喬恩證實喜訊，「後來我問喬恩，她說早上完成登記儀式，滿開心的」。被問到陳喬恩是否懷孕？經理人說：「我看到的是沒有，但確實情况真心不知，晚點我會跟她確認，再問問她有什麼心情可以跟大家分享。」

男友為陳喬恩留台相伴

陳喬恩與Alan相戀後曾不被看好，認為異地戀難維繫，而Alan為女友選擇留在台灣，陳喬恩不時帶男友見圈中好友。去年一度傳Alan已求婚，還有陳喬恩懷孕傳聞，他們均否認。陳喬恩曾自嘲體型圓潤因吃得太誇張，希望下次見大家時有好狀態，當時間接否認懷孕傳聞。Alan早前在活動中談到女友，讚陳喬恩勇於面對問題，「陳喬恩就是一個小辣椒，她是很活潑直接的人，會面對問題、解決問題」。不過被問到婚事時，他未有露口風，稱是「秘密」，只透露父母很喜歡陳喬恩，但沒有催婚。

出道逾20年 緋聞不斷

陳喬恩出道20多年，跟不少圈中男神合作，因而緋聞不斷，曾跟她傳過緋聞的男星有藍正龍、霍建華、邱澤、明道、阮經天、賀軍翔及古天樂等。