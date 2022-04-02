張國榮逝世19周年 群星悼念 唐鶴德分享舊照「是暖是愛是希望」

疫情及限聚令下，文華酒店外有警員在場監察，呼籲保持社交距離及帶走花束。（攝影／記者：林蘊兒）

唐鶴德（左）在社交網分享昔日與哥哥合照，說四月天是暖、是愛、是希望。（網上圖片）

【明報專訊】昨日是已故巨星張國榮（哥哥）逝世19周年，哥哥生前好友及「哥迷」對他的思念從沒減退，以不同方式懷念。哥哥的摯愛唐鶴德（唐唐）在社交網分享合照並撰文懷念。黎姿、袁詠儀及谷德昭等分享與哥哥的舊照，憶共度的快樂時光。今年因疫情及限聚令，很多外地「哥迷」只能向偶像遙遙送上祝福。哥哥生前經理人陳淑芬訂製精緻氣球花盒送到寶福山，透露籌備明年哥哥逝世20周年紀念活動。不少「哥迷」到中環文華酒店外獻花，但疫情下不能像往年般擺放成花海。

哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）昨日凌晨在社交網分享合照懷念，寫道：「人間的四月天是暖、是愛、是希望，大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明。」

黎姿：永遠在我心中

黎姿（馬黎珈而）曾跟哥哥合作《戀戰沖繩》和《九星報喜》，她上載拍攝《九星報喜》與哥哥的照片，留言：「轉眼19年了。謝謝您送給我的快樂回憶，您永遠在我心中。miss you much。」袁詠儀貼哥哥《金枝玉葉》劇照，留言：「活在你心內，分開也像同度過。」谷德昭跟哥哥合作過電影《戀戰沖繩》，他分享昔日拍戲時合照，相中哥哥搞笑嘟嘴，黎姿伸脷、王菲鬥雞眼扮鬼臉，谷德昭寫道：「您是您，多麼特別的您，我們永遠都愛這樣的您，懷念在沖繩大家裝鬼臉的快樂時光，看過您的笑容，感到幸福，miss you！」鍾鎮濤上載與哥哥劇照，寫道：「每年此時，滿腦子都是他，他在有多好。」羅家英說：「四月一號，張國榮的忌日，懷念，一位好人。」

疫下文華酒店不見花海

一班新舊「哥迷」昨帶備鮮花和自製心意卡，到哥哥當年離世的中環文華酒店外懷念偶像。不過今年因限聚令，不像往年一片花海。據下午已在場的「哥迷」透露，酒店側門外圍原本擺放一行花陣，但疫情關係，警方派員在現場監察，呼籲眾人保持社交距離，以及勸他們拍照留念後將花束拿走，以免引起人群圍觀聚集。「哥迷」於是拿着花默默站在酒店對面街悼念，現場秩序良好。

「哥迷」Q版公仔念哥哥

兩名女「哥迷」Monica和Sandy帶鮮花和哥哥的Q版肖像公仔到場，她們表示多年來的4月1日都會到酒店外向哥哥致祭，即使今年默哀儀式取消也要到場，她們說：「都想聯絡其他粉絲，在明年哥哥逝世20周年，能舉辦一個大型悼念活動，希望疫情盡快過去能成事。」今年首次到場悼念的林先生稱當年哥哥離世時，他七八歲不懂事，近年開始認識和留意哥哥生前作品，去年看了電影《梅艷芳》後想了解更多哥哥的事。

今年香港及外地「哥迷」未能到寶福山拜祭哥哥，但無阻送花籃和心意卡，形成一片花海。日本「哥迷」亦為哥哥製作千羽鶴，寄到香港請陳淑芬（陳太）代送給哥哥。

陳淑芬籌備20周年紀念活動

陳太兒子陳家豪昨日一早帶備哥哥喜愛的食品和鮮花到寶福山，陳太特別訂製精緻氣球花盒給哥哥。明年是哥哥逝世20周年，陳太正籌備紀念活動，期望疫情快過 ，世界各地「哥迷」能共聚香港。環球唱片今年輯錄10張全新張國榮的數位精選專輯，分別以金曲、電影、突破（三張）、創作、國語、混音、現場和致敬為題。

記者：林蘊兒