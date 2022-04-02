愚人節撰文炮轟鍾培生父子 袁嘉敏：與姓鍾的一年是一場噩夢

【明報專訊】37歲袁嘉敏參選2009年港姐奪最上鏡小姐後加入娛樂圈，近年淡出幕前，經營網上頻道及藝術工作。昨日愚人節，她突然在社交網上載鍾培生日前為父親慶祝生日的照片，並發文開名鬧鍾氏父子是混蛋好可怕，又稱自己與鍾家的一年是一場噩夢。不過她未有提及發生什麼事，引起網民議論。她之後向傳媒表示事件像小說般複雜，她跟鍾培生不再是朋友，不會再聯絡。鍾培生對於袁嘉敏言論未有回應。

袁嘉敏參選港姐後簽約無綫，曾主持節目及拍劇，約滿後拍電影，曾拍三級片。她近年較少公開露面，多活躍於社交網。昨日愚人節她突然在Instagram連續發文，開名鬧鍾培生和他的爸爸鍾仁偉。她首先轉發鍾培生日前為爸爸慶祝生日的帖文，當時鍾培生寫道：「父親大人生日快樂，爸爸說他的生日願望是大家身體健康，疫情盡快過。」他還稱父親要求著鞋影相。袁嘉敏以英文留言，語帶激動炮轟說：「我未公開說過其他人壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人絕對是混蛋，太可怕！」

「我前世欠了你們」

接着她再上載印有「鍾」字利市封，以及疑公開鍾家位於淺水灣5層高豪宅的照片，她繼續以英文分別寫道：「我總是試圖看到人們的善良，努力成為一個願意聆聽，並在需要時提供幫助的朋友。當人們的自私、膚淺和扭曲，有時真令人失望，與姓鍾的一年，是一場噩夢。」「謝謝你們的早、午、晚餐，還有酒，也許我前世欠了你們。再沒有更多的聊天，我太善良了。」

鍾培生：了解中

袁嘉敏的發文未有提及發生什麼事，令大批網民好奇議論她與鍾氏父子之間發生何事？又質疑是否愚人節開玩笑？《明報》聯絡鍾培生，最初回覆說了解中，至截稿前未有回覆。不過他繼續更新社交網，上載與友人吃東西的照片，心情看來未受影響。

林作：完全唔識comment

袁嘉敏回覆傳媒，只說事件好似小說般複雜，認為鍾氏父子的人品有問題，有些古怪要求。她稱原本大家是好朋友，現在已不是，亦不會再聯絡。去年跟鍾培生舉行「百萬擂台戰」的林作，對於袁嘉敏對鍾培生的言論，他說：「完全唔識comment！」

娛樂組