孫藝珍婚禮拋花球原來有預謀 孔孝真認拍拖傳今年出嫁

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍前日在首爾舉行婚禮，《山茶花開時》孔孝真跟新娘相識10載，結果接到花球，竟是刻意安排。昨日韓媒爆料，孔孝真跟美籍韓裔男歌手Kevin Oh拍拖，有望今年內結婚。女方透過所屬事務所大方承認戀情，說到婚期嘛，「如果有好消息，再通知大家」。

現年41歲的孔孝真前日出席玄彬與孫藝珍婚禮，順利接下新娘拋出花球，成為一時佳話。據韓媒《體育朝鮮》昨日報道，孔孝真秘密拍拖，男友正是比她年輕10歲的美籍韓裔歌手Kevin Oh。報道指二人雖未公開戀情，但在朋友之間，卻是公開秘密。這段地下情發展兩年，有傳Kevin Oh已向孔孝真求婚，她亦跟男方家人見面，並計劃今年內拉埋天窗。

男友曾唱《雪降花》插曲

戀情曝光後，孔孝真透過事務所承認跟Kevin Oh拍拖，希望大家支持。至於婚訊則無可奉告，「如果有好消息，會再通知大家」，言下之意，似乎婚期不遠。

在美國出世的Kevin Oh，2015年參加韓國有線頻道Mnet歌唱比賽《Super Star K7》並奪得冠軍，從而加入樂壇，其後組成樂隊After Moon推出專輯。Kevin Oh曾為不少人氣韓劇獻唱插曲，包括《芝加哥打字機》、《先熱情地打掃吧》、《奇蹟拍檔》及《雪降花》等。報道又指，孔孝真曾在社交媒體推薦Kevin Oh歌曲《Anytime, Anywhere》，並留言「在月夜聽的話很動心」。

提起玄彬與孫藝珍婚禮，雖已圓滿結束，仍然話題不絕。昨日網上流傳一對新人發表「愛的宣言」片段，孫藝珍說：「終於來到我們結婚的日子，到現在還不能相信。」玄彬則說：「我們互相認識、了解，每個瞬間都過得很愉快，很感謝你，我們一起守護這一切吧。」另外，網上瘋傳孫藝珍換上粉綠色晚裝，挽着玄彬跟賓客談天的場面，感覺溫馨甜蜜。婚宴餐單也於網上曝光，以西式餐飲為主，包括魚子醬、海膽、韓牛、龍蝦、松露薯蓉及蜂蜜蛋糕等，奢華又豐盛。

《三十九》結局收視高收

孫藝珍結婚當晚，主演有線頻道JTBC劇集《三十九》剛好播出第12集結局，收視率錄得8.1%，較上集增加1.7個百分點，刷新開播以來最佳成績，為劇集寫下完美句號。結局講到患上絕症的田美都，病情愈趨嚴重，她寫下聯絡名單交給孫藝珍，讓對方通知親友出席喪禮。結果孫藝珍暗中安排，提前讓田美都跟名單上的親友作最後道別，場面感人。田美都病逝後，孫藝珍按照她的遺願，照顧其父母及男友。最後，孫藝珍看着田美都留給她的錄影片段，慢慢走出失去好友的傷痛。

《三十九》結局後，孫藝珍發表劇終感言，多謝觀眾支持，又指她的角色為了好友不惜犧牲時間與金錢，這些優點值得她學習。

文：蘇珮欣