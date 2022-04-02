【開箱】《熊抱青春記》 移民新世代的少女成長印記

【明報專訊】據入境處數字顯示，今年頭3個月已有14萬港人淨流出，移民潮對港童成長有何影響？彼思動畫電影《熊抱青春記》（Turning Red）說的正是海外華僑的後代故事，以現代寓言方式探討女孩如何面對成長必經的身心變化，由2019年憑《包寶寶》贏得奧斯卡最佳動畫短片獎的加籍華裔女導演石之予（Domee Shi）自編自導，跟觀眾分享切身感受。

延續《包寶寶》主題

《熊抱青春記》是彼思史上首齣由女性執導的動畫長片，因受疫情影響，原定安排戲院放映，最終改為影視串流平台Disney+上架。另有說法是劇本為華人觀眾度身訂做，西方影迷未必理解或認同，與其成為票房犧牲品，不如多賺口碑更佳。

新片延續《包寶寶》講述母子關係對立的主題，並嘗試提出解決方法，都說包容總比對抗好吧。故事發生在千禧年代的多倫多唐人街，13歲的美美雖是華人移民後代，但早已融入西方社會生活。在學校內，她跟三名膚色各異的閨密情同姊妹，一起迷戀男團4*Town；在家庭裏，她是母親明明（吳珊卓聲演）眼中的乖女兒，不單學業成績優良，又協助打理宗族祠堂。

反高壓式家長管治

美美出世至今，一直聽教聽話，從不違規犯錯，卻不知祖先新怡的秘密，將會重現她身上。話說新怡與紅熊貓有着神秘聯繫，當年她為保護子女和村民，免遭山賊甚至戰火傷害，於是祈求諸神，讓她擁有變身為巨型紅熊貓的異能，最終求仁得仁，而這種超能力亦一直遺傳後代。某日美美一覺醒來，發現自己變成紅熊貓，從此生活出現翻天覆地變化。

每當美美情緒出現起伏變化，就會化身紅熊貓，已令她感害怕，偏偏母親不懂體諒，繼續沿用高壓式家長管治，全天候監視女兒，令她更覺尷尬。成長中的少女面對生理的變化、對愛情的憧憬、追星的興奮……情緒怎會沒波動？壓力愈大自然反抗力愈大。導演以變身紅熊貓比喻美美內心的欲望，正如美美祖母所說：「我明白把它（紅熊貓／欲望）釋放出來，會很快樂，感覺自由，但它每次出現後，都會變得愈來愈強大。」這個有趣設定，靈感或許來自Marvel超級英雄片《變形俠醫》吧。

廣東話對白好親切

反叛性格逐漸浮現的美美，為跟閨密一起看4*Town演唱會，竟想到變身紅熊貓作招徠，藉着跟同學合照、出售周邊產品賺錢買門票，跟流行歌手的牟利方式大同小異，頗有諷刺意味。母親得悉事件後勃然大怒，母女關係陷入僵局，幸得父親開解：「人有很多方面，重點不是把壞的一面收藏起來，而是給它空間，接受它。」一語道破在家長式統治下，與其壓迫子女，不如虛心接納，家庭關係自然融洽。

《熊抱青春記》貫徹彼思動畫製作精良的傳統，亦有探討東方家庭移民西方後的文化衝突和身分認同，可是在中美關係緊張的今天，唯恐變得兩面不討好。

值得一提的是，戲中偶爾出現廣東話對白，例如美美父母跟祖母等親戚趕來唐人街為她進行「驅熊」儀式，疑似取材自喪禮法事「破地獄」，眾人所念咒語，便以廣東話讀出，港迷應該有親切感。