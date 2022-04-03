認曾提供經濟支持 斬纜半年遭索求更多 鍾培生斥袁嘉敏處心積慮引導猜測

【明報專訊】37歲前港姐袁嘉敏近年淡出幕前轉做有關藝術工作，前日愚人節她突然在社交網上載百億富三代鍾培生為父親慶生照片，發文炮轟鍾氏父子是混蛋，稱與鍾家的一年是一場噩夢，又向傳媒稱鍾氏父子人品有問題，有些古怪要求，又稱與鍾培生不再是朋友。由於她沒有詳細解釋恩怨來龍去脈，引起網民不少揣測和討論。昨日鍾培生發文回應，稱曾向袁嘉敏提供經濟支持，之後因性格不合不再見面，但對方騷擾他朋友及索求更多經濟援助，認為袁嘉敏言論不盡不實引起誤會。袁嘉敏則反駁鍾培生想令人覺得她為錢，爆對方跟她電話傾心事都提出付錢，被她多次拒絕。

鍾培生昨日在社交網發文反駁，稱2021年初透過朋友介紹認識袁嘉敏，聽到對方的故事後提供經濟支持。不過其後他認為性格不合，去年中已停止見面。他說：「其後袁小姐一直私訊本人，而我亦多次禮貌拒絕。直至去年尾，袁小姐曾多次私下及公開在社交媒體上騷擾本人及多名朋友，並索求更多經濟援助，本人對此採取冷處理對待，自此與袁小姐斷絕一切來往。」對於袁嘉敏上載他為父親慶生照片，鍾培生認為袁嘉敏是處心積慮，內容引導外界猜測她在鍾家住了一年，當中提及「什麼古怪要求」，甚至無理到令人猜想多人運動，由於產生太多誤會，鍾培生決定要澄清，斥她所引導的內容不盡不實。他說︰「我們家庭非常融洽，同時重申我跟袁小姐只見面數次，其後半年以上並沒有見面。自此不再對任何不實報道或猜測作出回應，同時對所有不實內容之公布保留追究權利，多謝關注。」

袁嘉敏︰佢堅持畀錢 我不收

對於鍾培生的回應，袁嘉敏隨即連續發文反擊，稱鍾培生所說的都不是事實，但她不感意外，稱男方「很喜歡計數、計錢，思維總是圍繞錢」。她稱鍾培生沒有「聽了我的故事後」而想支持她，「是他堅持要畀（錢），全部是他主動提議。初期他提出一定要畀，說不畀等於佔我便宜，是有畀過。之後再畀，我就拒絕，說做朋友不要講錢，我不收」。她爆鍾培生常致電跟她傾心事，叫她每次電話傾談都收錢，說花了她的時間，但她都拒絕收錢。去年鍾培生參加拳賽，她一直支持。她相信鍾培生這樣說，是要令人覺得，件事是為了貪他的錢，但並不是真。

否認騷擾鍾培生朋友

至於鍾培生提到多名朋友受騷擾，袁嘉敏繼續反駁︰「他說『多名朋友』這段也不是真，我現在才知他有朋友。拳賽那半年他常找我聊天，我以為他沒什麼朋友可以傾心事，才常常陪他，完全不講錢。」她指拳賽後曾聯絡過對方做製作的朋友，因她不滿意拳賽上鍾培生的出場方式。她再提到鍾培生去年10月為好友陳先生的婚禮擔任伴郎，她陪對方練習及修改致辭稿內容，她不知鍾培生最後有否依她意見修改，因她沒出席婚禮，如有改，新郎應多謝她，沒有因伴郎致辭引起尷尬場面。據袁嘉敏描述，所指的應是陳詩欣與圈外男友陳爾正的婚禮。

赴法國度假 不想再談傷心事

不過袁嘉敏稱不會責怪鍾培生，她說：「看了鍾培生回覆，我不怪他。他應該不太知道事情。由認識第一天，他便叫我做姐姐，我心裏也一直當他是細佬，他做什麽事我都全部支持，唔識打拳都陪他練拳，支持咗佢先。」袁嘉敏又透露將會離港，前往法國度假，預計兩個月後回港，之後不想再談論，因為很複雜和悲傷。

林作分享舊片稱「一年前神預言」

去年與鍾培生舉行「百萬擂台戰」的林作上載去年與袁嘉敏做直播節目的短片，寫道：「林作一年前神預言。」 片中袁嘉敏向林作提議：「不如你同鍾培生搞個今晚不設防。」林作回應：「我懷疑佢（鍾培生）見到你會把持不住。」 林作看到鍾培生與袁嘉敏互相反駁後，說袁嘉敏終於解開謎底，他笑說：「袁小姐心諗咁奇怪嘅，朋友之間講電話都要收錢？」

娛樂組