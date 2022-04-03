愚人節出新歌MV 連環整蠱粉絲 呂爵安：見到你哋啲反應笑死

【明報專訊】MIRROR呂爵安（Edan）前日4月1日愚人節推出新歌《Elevator》，MV晚上上架前，他連環整蠱粉絲。Edan一早預告MV於晚上8時首播，叫粉絲準時在熒幕前等候，但播出片段是女鬼，然後一把疑是Edan扮女人聲音說︰「嘩！愚人節快樂！8點3再返嚟睇啦！」到8時15分再有第2條整蠱片，Edan現身大笑說︰「哈哈哈哈！愚人節快樂！8點半再返嚟睇啦！哈哈哈哈！」粉絲被整蠱群情洶湧，Edan其後開直播安撫，知道有小粉絲被畫面中的女鬼嚇怕，留言「I am sorry」。他再說希望這首歌及MV帶到歡樂及驚喜給大家，笑言：「不過玩你哋都真係幾好玩，見到你哋啲反應笑死。」

MV上架一日逾62萬點擊

Edan新歌《Elevator》MV上架一日逾62萬點擊，他透過輕鬆幽默的歌詞，談人生中遇上各樣事情時，應保持輕鬆的心態。MV及舞蹈編排盡顯他鬼馬一面。他首度挑戰個人跳唱歌，坦言沒有MIRROR兄弟在旁有點孤單，但怯的感覺更強烈，發覺自己在跳舞上好無信心，驚跳得不好。

隊友Anson Lo柳應廷客串

Edan在MV扮鬼扮馬，一時做自己，一時變身保安員、模特兒，又吊威也在升降機內被揈來揈去，瞓身演出。他邀請多名嘉賓客串，包括隊友盧瀚霆（Anson Lo）與柳應廷（Jer）演裝修工人，羅家英演的士司機，「正印」阮小儀演身上染滿血的新娘，還有電影《闔家辣》導演鄭晉軒演外賣仔。小儀多謝Edan邀請，感到超興奮。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com