遇小意外夤夜睇急症 Anson Lo：經歷人生最痛

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚在社交網自爆上月31日（周四）拍攝時發生有驚無險的小意外，要看急症，經歷人生最痛一次。他未有透露意外經過，稱是小事，講出來會笑死人，卻讓他想到下首歌的主題，由好痛變好興奮。

搭車途中諗到新歌主題

Anson Lo上載多張攬着愛犬Amber的照片，寫道：「小事分享，噚日（31日）拍攝時發生咗一個有驚無險嘅『小意外』，過程就唔多描述啦，因為講出嚟真係會笑死人（真係好小事），但唯一好處嘅係，搭車往睇急症醫生嘅車程當中，靈機一閃諗到下首歌嘅主題，解決咗我最近諗咗好耐嘅難題，當堂由『好痛』變到『好興奮』嘅心情。即晚都慢慢好番無乜事，返到屋企見到Amber，就決定同佢影相記低呢一日。」他稱今次經歷人生最痛一次，但覺得每樣事情發生都有原因，過程中可能有意想不到驚喜。他感激幫忙的醫生同護士。他最後再稱無事，不用擔心，大家都要好好保重身體。

MIRROR經理人花姐（黃慧君）寫道：「請你也感激夤夜幫忙嘅司機。」Anson Lo立即回覆說：「辛苦晒花姐。感激偉大嘅花姐！睇嚟要親手煮餐飯畀你食！」有指近日MIRROR正拍新團歌MV。

娛樂組