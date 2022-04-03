視像現身撐《金宵2》 李施嬅自爆大細眼靠化妝遮掩

【明報專訊】陳山聰昨日聯同伍詠薇、郭子豪、連詩雅及謝東閔等出席活動，為明晚（4月4日）首播的劇集《金宵大廈2》造勢。女主角李施嬅因患免疫系統疾病須接受治療，未能出席，但她透過視像與陳山聰一起接受傳媒訪問，盡一分力為劇集宣傳。李施嬅透露正康復中，但仍有大細眼情况，未婚夫車崇健（Anson）教她做運動，但也擔心病情影響不能工作。原定出席的胡鴻鈞在活動結束仍不見蹤影，公關稱胡鴻鈞到場後因身體不適離開。

李施嬅在家中透過視像接受訪問，精神不錯。她表示康復中，接受治療數星期，身體比之前強健很多，有吃藥和營養補充劑，亦有看其他醫生。她透露盡量不出街，因現在抵抗力低，容易受感染，除非停用類固醇。她現在試用一些天然療法，希望停用類固醇，待《金宵2》播出尾段時，可出來幫手宣傳。

停工半年 無錢搵無動力

李施嬅因免疫系統疾病影響眼睛，令視力出現問題，她表示已好了很多，但仍有大細眼情况，她說：「今次出鏡都要靠化妝。」她透露去年在紐約電視節獲獎後，與陳山聰等好友飯敘，陳山聰已發覺她眼睛有不妥，問發生什麼事。她當時不以為意，直至眼腫及情况嚴重才發現身體有毛病。她不擔心會失明，反而擔心影響工作，「我驚不能開工，沒工作如天塌下來，好辛苦，但要眼睛康復才可以工作，已經半年沒開工，無錢搵、無工作、無動力」。

未婚夫悉心照顧教做運動

未婚夫車崇健（Anson）是否悉心照顧？李施嬅稱未婚夫幫不到什麼，但有教她做運動，因類固醇令她骨骼脆弱，會導致骨質疏鬆。她認為心情很重要，要放鬆不要緊張。Anson做晒所有家務？她笑說：「有病都不可以欺負人。」

陳山聰以為李施嬅整容

陳山聰稱李施嬅雙眼一向精靈，去年在飯局上發現她大細眼，當時還笑她是否整容，割了雙眼皮？陳山聰說：「她一直沒說患病，直至《金宵2》要播映，她才說不舒服，不能出來做宣傳。現在醫學發達，她好有正能量，心情又好，又有未婚夫陪做運動，相信很快會好起來。這兩個星期我每天都跟她聯絡，她是個好強的人，很多人有病都不講，但她態度正面，講出來避免觀眾胡亂猜測。」陳山聰要撐起宣傳，但對《金宵2》有信心，「有第一輯的『金宵迷』打底，收視應該不會跌」。談到《金宵2》對戰其他電視台的劇集？他說：「見到電視行業蓬勃好開心，是好事，有競爭才有進步，希望其他劇都好，我都有睇其他台的電視劇。」

郭子豪望年內娶鄧卓殷

郭子豪與女友鄧卓殷（Amber）拍拖兩年感情穩定，早前被爆已買戒指準備向女友求婚，Amber又在社交平台曬婚紗照，疑求婚成功。郭子豪對此狂笑避談，他說：「有好消息會告知大家，Amber的婚紗照是為工作，不是我們的婚紗照。」追問是否已求婚？他說還未，仍努力中。至於是否買了求婚戒指？他說：「不是求婚戒指，我經常送貴重物品給她，可能求婚戒指會平一點，希望在今年內結婚，但要睇疫情進展，現在很多計劃都做不成。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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