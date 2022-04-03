韋史密夫退出美國影藝學院 失奧斯卡投票權 紀律處分程序繼續

【明報專訊】香港時間上月28日舉行的第94屆奧斯卡頒獎禮，韋史密夫（Will Smith）不滿諧星基斯洛克（Chris Rock）取笑其妻珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）光頭，上台掌摑基斯洛克，事件震驚全球觀衆，奧斯卡主辦方美國影藝學院表明會全面檢討及已展開紀律處分程序。韋史密夫昨日向美國影藝學院請辭，不再是會員的他，意味將來不能再參與奧斯卡獎項投票，但暫時可保住剛憑《王者世家》拿到的影帝獎座。

《中坑同學會》基斯洛克在奧斯卡準備頒發最佳紀錄片獎前，講了幾個笑話，包括聲稱迫不及待看珍達碧姬演出《伴我雄心2》，後者女主角狄美摩亞（Demi Moore）剃頭扮女兵，基斯藉此拿珍達的光頭開玩笑，當時後者面露不悅，沒多久觀衆就看到韋史密夫上台掌摑基斯洛克。返回座位後韋史密夫再爆粗怒罵基斯，「別用你的衰口提及我妻名字！」韋史密夫其後憑《王者世家》大熱贏得最佳男主角獎，致謝時向美國影藝學院及其他獲提名者道歉，尾聲更表示希望明年能回來，但頒獎禮翌日他才透過社交平台向基斯洛克正式道歉。

稱願意承擔後果

掌摑事件發酵多天，主辦奧斯卡的美國影藝學院及演員公會先後發文譴責韋史密夫，他昨日發聲明稱辭去美國影藝學院的會員資格，自責行為讓荷李活全年最耀眼的晚上蒙上陰影，「我在第94屆奧斯卡頒獎禮的行為令人震驚、痛苦且難辭其咎，被我傷害的人不勝枚舉，包括基斯洛克、他的家人、很多我的良朋與摯愛、所有在場人士及全球在家收看直播的觀衆」。韋史密夫自言也辜負了影藝學院對他的信任，「我剝奪了其他獲提名及得獎者為自己傑出作品慶祝和獲表揚的機會。我的心碎了」。他又表示願意接受當晚行為所帶來的後果。韋史密夫辭去美國影藝學院的會員資格，意味不能再參與奧斯卡獎項投票，但依然可獲提名，參加未來的頒獎禮，並保留剛贏得的金像獎座。美國影藝學院稱收到及接納韋史密夫請辭，有關他的紀律處分程序已展開並會繼續。

另一方面，奧斯卡頒獎禮節目監製韋柏克（Will Packer）前日在《美國早晨》節目上表示，最初在現場看到韋史密夫上台摑基斯洛克以為是小事，並稱基斯向珍達碧姬開的玩笑，是臨場「爆肚」，「他沒說計劃之內的笑話，都是即興的」。韋柏克表示直至看見韋史密夫返回座位仍向基斯咆哮，即心知不妙。他稱基斯頒獎後返回後台，雖然震驚仍說笑：「我剛才被阿里打了一拳（韋史密夫曾在電影扮演拳王阿里）。」