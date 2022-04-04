從MIRROR陪襯到獨當一面 呂爵安邁向全能藝人

【明報專訊】男團MIRROR當中最莊諧並重的成員，非呂爵安（Edan）莫屬，能搞笑之外，也可帥氣地自彈自唱。Edan最近推出首支跳唱單曲《Elevator》，令「爵屎」（粉絲暱稱）驚喜萬分。雖然當初被經理人花姐（黃慧君）定位為陪襯，Edan卻以實際行動告訴大家，無論唱歌、演戲及主持綜藝節目，他也可成為獨當一面的主角，並努力朝「全能藝人」目標進發。

記者：陳釗

Edan稱《Elevator》是輕鬆、開心，又帶點搞笑的跳唱歌，講人生就像坐升降機一樣，充滿很多意外和意想不到的事情，既然不能事事控制，不如以輕鬆方式面對，「這跟我做人的價值觀很相近，既然有些事情控制不到，不如先把能控制的事做好，如果太在意控制不到的事，只會令自己不開心，很易鑽牛角尖，倒不如用平常心面對。我一直用這種處事方式，的確令人生過得幾開心，所以很想分享給大家」。

送粉絲愚人節禮物

選在4月1日愚人節推出新歌《Elevator》，Edan笑言是意外，原本計劃2月底推出，拍MV時卻受疫情影響，故延至3月尾，最後決定倒不如愚人節推出；他覺得都幾有意思，當送給大家的愚人節禮物。

首次挑戰跳唱歌，Edan表示難度很大，是他有史以來最緊張和擔心的一首歌，始終不是他擅長的範疇，要獨自完成一隻舞壓力不小，幸好負責新曲排舞的是其跳舞老師兼ERROR成員肥仔（梁業），二人大學認識至今已合作多次，故對方很熟悉他的程度，彼此溝通可以很直接、很坦白，令整件事更加好，「肥仔是很好的老師，很有耐性，他會特登再約我出來練舞，非教完就算，由得你死。肥仔排舞叻的地方是可以很有gimmick和畫面，我這首歌正正就是需要這種元素」。

下苦功咬字有進步

跳舞好看，表情管理都很重要，Edan自嘲這方面很「大鑊」，「MV剪接時我都有去看；有個傳聞說好像Blackpink的Lisa，無論邊一秒stop她都好靚。我試過了，發現自己每一秒stop都『炒車』，之後應該有很多截圖出現，哈哈」。新歌還加入rap的元素，Edan自言平時很少rap，所以開頭都擔心rap得不好會變了「數白欖」，始終是新嘗試，很開心今次花姐讚他咬字有進步，「自己當然也有下過苦功，就是每日讀報紙給花姐聽，監製也執得很嚴謹」。

MV延續與羅家英緣分

MV嘉賓陣容，同樣充滿新鮮感和驚喜。以往Edan的MV均有女神級坐鎮，今次則用上他的3個「另一半」，包括自稱「正印」的阮小儀、「登神CP」Anson Lo（盧瀚霆），以及與Edan組成「jerdan」的「大婆」Jer（柳應廷）。

問到3人中最愛誰時？Edan的答案反高潮，表示心中最愛是另一名MV嘉賓家英哥（羅家英），今次是二人繼《台灣文西Only You》後再度合作，「當初我都是膽粗粗問家英哥會否有興趣來玩，早前疫情很嚴重，都擔心萬一有什麼事就大鑊，所以我跟家英哥講，如果覺得危險或不方便就不好了，不用勉強，但他馬上答應，所以很開心，也沒想到我們的緣分可以由台灣維繫到現在，全靠他每日傳不同款式的長輩圖給我」。

跳舞被Anson Lo取笑

Edan笑言今次MV的女神級就是小儀，由於對方演一個全身染滿血的新娘，而不能「自肥」親近他，「因為她碰我，我的衣服就會污糟，所以今次合作是最有距離的一次」。

至於在Anson Lo面前跳舞可有壓力？Edan笑言：「幸好他只是來客串，很快就走了。如果他看到我跳舞一定會笑我，他很喜歡笑我跳舞，平時排舞已經笑我，所以當然不讓他在場。他看完片段都有給feedback，說我今次都跳得ok，但不知裏面有多少是安慰成分。」

控制不到的由它發生

Edan入行3年多，由最初花姐講到明他入MIRROR是陪襯，到現在獨當一面，《E先生連環不幸事件》MV更破1500萬點擊率成為「千萬歌手」。Edan坦言從來沒想過，一路上無論遇到開心或不開心，都抱平常心面對，盡力做好自己有的東西，其他控制不到的便由它發生，「這個心態令到我就算開頭工作量不算多，都沒有很不開心或接受不到，我覺得自己有這個心態是優點。至於能控制好的事情就要盡力做好它，例如把握好面前每個機會去表現自己，讓大家看到Edan是怎樣的一個人」。

Edan表示初出道便定下目標要成為「全能藝人」，希望做綜藝節目可以給人搞笑感覺，上台表演時又可以很靚仔很有型；影視方面則希望透過不同角色，讓大家看到Edan的不同面向，所以往後都會繼續多元發展。

服裝：Ports V, Giuseppe Zanotti

髮型：Man Chan @CHIC Private I Salon

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com