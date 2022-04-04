身邊出現小男生 鍾欣潼享受單身唔恨拍拖

【明報專訊】鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國前年3月離婚，結束14個月夫妻關係。賴弘國早前宣布跟女友Alice奉子成婚，快將為人父。阿嬌目前感情仍未有着落，日前擔任內地節目《辣媽學院》嘉賓，談及感情觀，又公開擇偶條件，「有擔當的、不小器，雞毛蒜皮的那些我接受不了」。她堅持另一半要有完整家庭背景，因自己在單親家庭長大，明白當中的分別，希望將來子女可以有更多的愛。至於與另一半的相處，阿嬌表示不會看對方的電話或任何物品，但接受不到對方失聯，「找他的時候必須找到人，就算你忙，你回我就可以，反正我知道你在哪裏，你在工作，我就不煩你，不用立即，有回應就好」。

經歷離婚的阿嬌稱現在對婚姻的看法是「你要敢愛，也要敢離開，最可靠的是自己，男人不可靠的」。她透露不抗拒結識男性朋友，身邊有不少小男生，但不在愛的層面，實際不太匹配，她亦不着急。被問是否着急過？阿嬌承認：「着急過啊，但離了呀。就過了那段時間，沒事了。」現在十分享受單身生活的她說：「也挺煩的，你要擔心他的情緒，為什麼要找個人來煩自己？來氣自己？多了個絆腳石。我覺得一個人好舒服呀，一個人也可以很精彩。」

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