否認向《東張》挖角 為開電視闢新戰線撼無綫ViuTV 余詠珊煮食節目推優惠益觀眾

七仙羽（左起）為首集《疫境中的餐桌》任嘉賓，以韭菜花向Ricky與Jacky灑水加持。

【明報專訊】《東張西望》以貼近社會話題受注目，成為無綫最高收視王牌節目，近日傳出無綫前高層余詠珊向《東張》挖角，為香港開電視炮製新《東張西望》。余詠珊否認向舊東家挖角，據知是新任有線新聞及有線財經媒體總經理關慧玲出馬，邀得3名《東張》幕後過檔有線新聞部。《東張》受內外夾擊，現人手荒，ViuTV同時段推出新節目《MM730》，周一至五以不同主題搶觀眾；三台各出其謀，展開新一輪電視大戰。

娛樂組

余詠珊去年離開無綫後自組製作公司，並跟香港開電視合作，對於有傳向昔日合作的《東張》班底挖角，她接受《明報》訪問時否認說：「冇呀！（《東張》有人走？）好似有啲人走咗啩。」余詠珊沒多講《東張》被挖角潮，據了解辭職的幕後是獲高薪招攬加入有線新聞部。

問余詠珊是否有意為香港開電視炮製新《東張西望》？她稱現在集中火力手頭上的兩個節目，其中一個是今晚8時半首播，由名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky）主持的《疫境中的餐桌》。除煮食內容，節目跟60多間食肆、大品牌，以及不同類型的店舖合作，推出「開電視套餐」優惠，跟商戶及市民在疫境互相支持。

七仙羽打響頭炮

《疫境中的餐桌》安排8時半播映，硬撼無綫與ViuTV劇集時段，余詠珊表示有意開闢新戰線。頭炮嘉賓是七仙羽（七師傅），監製張志明笑稱這是清明節前夕的賀禮，邀得七師傅為節目加持，對方以韭菜花向Ricky與Jacky灑水加持。

余詠珊透露選秀節目《就是青春》仍在招募中，經海選後會有40至50名參加者入圍，受疫情影響暫時未正式面試，但籌備工作沒有停下，有跟合適的參賽者聯絡，他們也忙於為表演練習，預計6或7月展開宣傳。

ViuTV 730變陣吸觀眾

ViuTV今晚也有新節目，去年1月首播，共301集的《囝囝女女730》上周五結束，由新綜藝節目《MM730》接棒，硬撼《東張》。周一至五晚以不同主題與主持組合吸觀眾，程人富、洪嘉豪、Win Win、米露迪、陳海寧主持《困．獸．鬥》，鬥智鬥力玩遊戲、《粉絲福利署》每集邀請不同歌手與忠實歌迷玩遊戲派福利、《Auntie妳好》由鍾慧冰、媚姨與保錡主持，讓年輕人進一步了解姨姨們的世界。

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《金宵2》海報有彩蛋

無綫重頭劇《金宵大廈2》今晚首播，首個單元故事《七樓半》由于洋與鄭子誠主演，早前宣傳海報一出，網民讚夠靈異富電影感，好吸引。監製葉鎮輝透露宣傳海報有彩蛋，呼籲留意細節有玄機。《金宵2》除有驚嚇情節，各單元故事探討人與人之間的關係，包括父子、母女親情和愛情的不同題材。