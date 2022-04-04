偕母送別95歲父親 劉雅麗感激劉德華助辦喪事

【明報專訊】劉雅麗父親劉山本（本叔）上月17日離世，享年95歲。喪禮採佛教儀式，昨早10時假紅磡世界殯儀館大殮，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。本叔生前與圈中人熟稔，胡楓、薛家燕、張敬軒、謝君豪、陳錦鴻、蘇玉華與潘燦良等均送花牌致哀，安德尊9時半獨自到靈堂拜祭。

劉雅麗與母親9時45分結伴到場，神情憂傷雙手合十讓傳媒拍照。失去摰親的劉雅麗傷感表示，父親生前患腎衰竭需要定期洗腎，身體情况愈來愈差，近半年失去自理能力，身形消瘦不少。問父親的遺願，劉雅麗稱爸爸是夢想家，從不肯退休，去年曾說待疫情過後，飛往柬埔寨傾生意，希望給她和母親有更好生活。

父體內殘餘新冠病毒

提到父親去世經過，劉雅麗說：「爸爸3月初感染新冠肺炎，後來康復。去世當晚在家吃完飯，身體感不適和氣促，即召白車送院急救，不久離開。醫生檢查時，發現父親體內有殘餘病毒，所以死因寫他是感染新冠肺炎。」劉雅麗透露遵從防疫指引，未能安排父親遺體化妝、更衣、讓親友瞻仰遺容，沒有放陪葬品便需蓋棺。她和母親早前聽聞有確診遺體沒有放在棺材和屍疊屍情况，感覺很得人驚，慶幸父親後事不用等太耐便獲安排。

華仔當父親契爺

劉雅麗點名感激劉德華（華仔），讚對方為人低調卻很有心，對父親喪事幫忙不少。她說：「我第一次見華仔是在十幾歲，他當時仍在無綫，與爸爸識於微時，口頭上叫父親『契爺』。由爸爸有病、身後事或家裏每逢有大難題，華仔都一定幫手，雖然他不在港，都親自回覆電話，又託人幫我和母親。對上一次見他是幾年前演唱會後台，他還幫忙撲到10幾張演唱會飛，很感恩他對我們家的關懷和照顧。」

劉雅麗丁父憂，近日又接到配音王后謝月美的死訊，大嘆好傷感，接連收到有人不幸離世消息，感到人都癲，「因為白事撞白事，我不能做帛金、送花牌或出席謝月美的喪禮，令我好難受。」

記者：林蘊兒