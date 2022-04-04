韋史密夫新片 Netflix打退堂鼓

【明報專訊】《王者世家》出爐金像影帝韋史密夫（Will Smith）上周在第94屆奧斯卡頒獎禮，不滿頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）公然嘲笑其妻珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）有脫髮問題，上台掌摑基斯，鬧出軒然大波，韋史密夫雖連番道歉，日前更宣布退出奧斯卡主辦方美國影藝學院，但後者發文譴責，又稱已啓動紀律處分程序。韋史密夫的一巴掌代價還不止於此，據美媒報道，原定他會演出影視串流平台Netflix新片《Fast and Loose》，隨着打人事件發酵，Netflix已打退堂鼓。

據報《Fast and Loose》原定由《死侍2》大衛雷奇（David Leitch）執導，奧斯卡頒獎禮前一周才以檔期問題為由，辭去導演一職。Netflix於是急忙另覓導演取代，怎料人選未定，就發生韋史密夫掌摑基斯洛克事件，Netflix遂靜悄悄打退堂鼓。《Fast and Loose》講述黑幫大佬遇襲後失憶，並發現自己有雙重身分的故事。暫未知Netflix會擱置拍攝計劃，還是另找演員及導演代替。

丹素稱韋史密夫被魔鬼纏上

另一方面，發生掌摑事件後曾上前安撫韋史密夫的金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）上周六（2日）現身一個論壇時，首次公開談及事件，稱當時不止他一個上前跟韋史密夫說話，還有導演泰萊派利（Tyler Perry）。不過丹素拒絕披露當時的談話內容，只說他們一起祈禱，是唯一的解決方法，又稱「不管什麽理由，當晚魔鬼纏上他（韋史密夫）」。