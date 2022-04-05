捲入「鍾袁罵戰」 葉蒨文曬男友合照證清白

【明報專訊】37歲前港姐袁嘉敏日前在社交網開名斥鍾培生父子，稱對她有古怪要求；鍾培生翌日撰文反擊，認曾向袁嘉敏提供經濟支持，但因性格不合不再見面，女方卻騷擾他朋友，並索求更多經濟援助，事件演變成隔空罵戰。昨日再有報道袁嘉敏疑不滿鍾培生跟無綫女藝員葉蒨文過從甚密，自己慘遭冷落，決定爆料。

慶祝拍拖四周年被騷擾

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「島大Candy」的葉蒨文，昨日在社交平台貼出與男友「啤梨仔」的合照，以及撰長文回應是非；她表示不介意「花生」新聞，做這一行「預咗」，當是給觀眾發泄和娛樂的渠道，但周日跟男友慶祝拍拖四周年紀念，遇上記者不停來電追訪，感到十分掃興，她寫道：「我跟男朋友講：『 唔好意思啊，破壞晒個氣氛』，但他反過來安慰我。謝謝你啤梨仔，今次是很另類的四周年。」

「我哋將會更加堅固」

葉蒨文感恩有男友在身邊共渡兩年逆境，她說：「對於我哋來講，最難過嘅關，早半年前已經過咗，今次只不過一件小事，我哋將會更加堅固，多謝所有親朋好友，關心我哋嘅人，我很好，我們很好，我收到好多信息，你哋有心啦 #給愛我的所有人 #謝謝你們。」

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