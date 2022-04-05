自認單身專注學業 陳濬樺不排除再與MC合作

【明報專訊】去年12月與張天賦（MC）行超市傳出緋聞的網紅陳濬樺（Santis），昨日聯同葉俙賢（Amber）出席NFT交易平台活動，兩人將推出NFT產品，主要以相片為主，並透露有200多個女生參與。Santis表示相片會展現生活化的一面。會否到超市取景？她一臉尷尬，笑稱這問題很有趣。可會邀MC合作推出NFT？Santis表示不會，但保留未來合作機會，並稱已很久沒聯絡。是否「超市事件」後已無聯絡？她說：「已經過去了，現時學業為重，還有半年便大學畢業。」

Santis稱畢業後專注YouTuber方向發展，現時是自由身，又稱跟舊公司非不歡而散，是和平解約。對於舊愛「熊仔頭」曾指「天蠍座嘅女人真係好恐怖」，疑暗窒她？Santis稱湊巧自己也是天蠍座而已。問她與「熊仔頭」是否保持朋友關係？她說：「是前同事關係，有機會可以合作。（與MC是什麼關係？）藝人朋友之間的關係。（MC再邀拍MV也OK？）這是很好的工作機會，若再找我拍MV，都會珍惜的。」談到MC曾說她是其理想型？Santis多謝對方，但目前專注學業和工作。MC是否她的心儀類型？她稱沒去想，現時單身。

記者：陳釗