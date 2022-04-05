為派飯跟遊戲節目格格不入道歉 林盛斌冀搞笑不忘關心社會

一眾藝人在節目中落力玩遊戲（上圖），尾段播出派飯片段（下圖），網民大感疑惑。

【明報專訊】無綫綜藝節目《The Show Must Go On》前晚首播，林盛斌（Bob）率領「大玩特玩」隊員跟陸浩明的「後生仔傾吓偈」隊競技玩遊戲，不時出現蝦碌鏡頭，場面搞笑。節目尾段播出Bob帶隊員到深水埗找「明哥」陳灼明，協助製作愛心飯盒及搬運，眾人冒雨派飯給露宿者。

Bob表示是次行動用意自覺身為演藝界一分子，帶娛樂給觀眾外，還可以發揮他們的影響力，「為社會做番少少嘢，特別現在這困難的時候，社會是有好多人需要幫助。如果大家都可以做多少少，世界會更加美好」。同行的黃美棋與陳嘉桓受訪時忍不住哽咽說：「希望大家有啖熱飯食。」

盼歡眾不介意節目被佔用

有網民質疑送飯環節跟節目格格不入，Bob在社交網表示收到大家的意見並解釋，「原本製作單位提議兩隊做一些表演，但我大膽建議送飯盒，並獲監製答應」。之後他聯絡深水埗「明哥」，跟幾個隊員夾錢買飯券，一齊整飯盒與送飯給區內露宿者。Bob說：「如果你覺得呢一part同成個節目格格不入，影響到你本身諗住就咁開心笑到尾嘅心情，我同大家講聲唔好意思……」又表示希望大家不會介意被佔用了幾分鐘時間，讓大家了解社會上有很多需要幫助的人。

娛樂組