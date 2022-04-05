Silk Sonic與Jon Batiste揚威格林美 韋史密夫掌摑事件淪笑料

【明報專訊】第64屆格林美音樂頒獎禮香港時間昨早舉行，Jon Batiste與二人組合Silk Sonic平分秋色，前者捧走年度專輯，Silk Sonic則包辦年度錄音及歌曲等4獎。不過全晚焦點之一落在一星期前奧斯卡頒獎禮《王者世家》金像影帝韋史密夫（Will Smith）上台掌摑諧星基斯洛克（Chris Rock）事件，格林美不論司儀還是頒獎嘉賓，都藉此「抽水」。另外，奧斯卡拒絕了司儀愛美舒瑪（Amy Schumer）提議，讓烏克蘭總統澤連斯基透過視像發言，格林美卻播出澤連斯基預錄的呼籲片段。

兩年前，時年18歲的Billie Eilish捧走年度專輯、錄音、歌曲及新人4大格林美獎；不少人預測現年19歲的創作歌手Olivia Rodrigo今年有機會複製Billie的驕人紀錄，怎料Olivia只捧走年度新人，另加最佳流行演唱專輯等共3獎。獲7項提名的Billie空手而回，樂壇小天王Justin Bieber、百變天后Lady Gaga等，亦與3大獎項擦身而過。

擅長爵士樂與R&B的Jon Batiste賽前獲11項提名，結果捧走5獎，包括憑《We Are》爆冷拿走被視為大獎之一的年度專輯。據《人物》雜誌報道，現年35歲的Jon與兩度患血癌的女友Suleika Jaouad今年2月秘密結婚；後者曾推出講述抗癌經歷的暢銷書《Between Two Kingdoms》，而且是她入院接受骨髓移植前完婚。Bruno Mars和Anderson .Paak.組成的Silk Sonic，以《Leave The Door Open》贏得年度錄音及年度歌曲兩大獎，並包辦最佳R&B演出及最佳R&B歌曲，4項提名全中獎，令不少人大跌眼鏡。

雖然韋史密夫無份出席格林美，但有關他上周在奧斯卡掌摑基斯洛克事件，卻穿梭整個頒獎禮。韋史密夫當時摑完基斯返回座位，還爆粗罵對方「別用你的衰口提及我妻名字！」格林美司儀Trevor Noah開場時也用上這句話，「這是一場讓我們頒發獎項的音樂會，我們將聽音樂、跳舞、唱歌，別用我們的口說人的名字，我們整晚只會給人頒獎，因此直接入正題吧」。另一主持LeVar Burton介紹頒獎嘉賓出場時笑言，「要警告你們，下個頒獎嘉賓是搞笑藝人，如果你知道我是什麽意思？有必要提醒大家，安坐在位子，雙手要規矩，可以嗎？」

其後戴着頭盔出場的頒獎嘉賓Nate Bargatze說：「他們說諧星現在要戴這個出席頒獎禮，尤其要說笑時，但它根本遮蓋不了臉孔，我想會更集中被打哪裏。」上周有份出席奧斯卡頒獎禮並贏得最佳紀錄片獎的Questlove，當時正是從基斯洛克手中接過獎項，他昨日頒年度歌曲時也乘機「抽水」，「好的，我要頒獎了，相信大家會離我500呎遠」。

澤連斯基：用音樂填補沉默

金像影帝辛潘（Sean Penn）早前不滿奧斯卡拒絕讓烏克蘭總統澤連斯基隔空亮相，聲稱從波蘭返回美國後，將會公開熔掉自己的兩個金像獎座。昨日格林美音樂頒獎禮卻特別安排悼念烏克蘭的環節，John Legend和烏克蘭女歌手Mika Newton及詩人Lyuba Yakimchuk一同演出之前，播出澤連斯基預錄的片段。他提到俄羅斯入侵烏克蘭，壓制他們的聲音，烏國人民捍衛自由，抵抗俄羅斯炸彈帶來的可怕寂靜，「我們的音樂家穿著防彈衣而不是燕尾服。他們為醫院裏的傷者唱歌，甚至為那些聽不見他們樂聲的人唱歌」。澤連斯基呼籲大家用音樂填補沉默，「請大家在社交平台、電視上講述戰爭的真相，以各種方式支持我們，但不能保持沉默」。