致敬已故鼓手Taylor Hawkins

【明報專訊】樂隊Foo Fighters上月25日在哥倫比亞舉行巡迴演唱會期間，鼓手Taylor Hawkins於酒店房間猝逝，終年50歲。已表明取消所有餘下巡唱及在第64屆格林美音樂頒獎禮演出的Foo Fighters，獲最佳搖滾演出等3項提名，結果全部得獎。悼念過去1年逝世音樂人的環節，Taylor Hawkins亦最先「出場」，播出他過往的演出片段，女歌手Billie Eilish則穿著有他頭像的上衣以示致敬。另外，《西城故事》女主角麗素施嘉（Rachel Zegler）及《完美巨聲幫》賓柏特（Ben Platt）等亦在悼念環節唱出連串金曲，感動了現場嘉賓，尾聲時不少人起立鼓掌。

拍檔抱恙 Lady Gaga獨自演出

百變天后Lady Gaga原定與老牌男歌手Tony Bennett唱出兩人在專輯《Love for Sale》的歌曲，由於後者患有認知障礙，只剩Gaga單打獨鬥，不過Tony有錄影片段介紹拍檔Gaga出場。Gaga在爵士大樂隊的演奏下獻唱了專輯中《Do I Love You》等歌曲，大屏幕又播出她與Tony錄音過程的片段。兩人恐怕是最後一次合作的這張大碟，雖然在年度專輯飲恨，據美媒報道，Gaga在格林美的演出卻廣獲好評。