《金宵2》首播 網民估陳山聰已變鬼 監製：想像力豐富 編審擔心太恐怖趕客

【明報專訊】無綫2019播出的《金宵大廈》，內地豆瓣網評分8.4，被捧為年度神劇，《金宵大廈2》亦備受注目，前晚首播後在討論區掀話題，觀眾對角色的眼神、語氣有不同揣測，有網民評氣氛恐怖，也有人嫌未夠驚嚇，認為序幕平淡有悶場，有網民更認定陳山聰飾演的Maurice從台灣返港後已成鬼魂。監製葉鎮輝與編審羅佩清接受《明報》訪問，前者笑言觀眾幻想力出乎意料，但劇透否認Maurice是鬼。羅佩清擔心《金宵2》太恐怖會嚇走觀眾，又重點推介第9個單元故事「嫁衣」，稱睇劇本已覺心寒。

娛樂組

《金宵大廈2》並非續集，合共10個單元，第一個單元「七樓半」首集登場；劇情講述陳山聰飾演的Maurice與李施嬅扮演的Ella是同居情侶，前者到台灣傾生意後回港，對女友邀共浴，最初反應冷淡，突然又變得激情；兩人親熱後，Ella說他有新「招式」，加上Maurice稱留台期間沒下雨，Ella卻在他行李中找到滴水的女裝雨傘，種種蛛絲馬迹令觀眾認定陳山聰已變鬼魂。

籲觀衆不用想得太複雜

監製葉鎮輝回應《明報》時表示，為免觀眾想得太多，決定解疑團，他稱Maurice沒死，對Ella忽冷忽熱，也只是男女感情出現問題，變得飄忽。他表示首集播出後，瀏覽連登、香港討論區及親子王國等討論區看觀衆反應，他說：「估唔到觀眾研究得好仔細，從對白與眼神，好似填充題自己寫上不同答案，想像力極豐富，有些答案連我也沒想過。演員的眼神或對白可能只是加重氣氛，不用想得太複雜。不過，這是延續第一輯《金宵大廈》的趣味，邊追劇邊估劇情。」

盼奇幻故事帶出信息

對於有網民嫌開場平淡，葉鎮輝稱劇集序幕會介紹人物出場，他看到網上討論區有不同意見，有人稱太恐怖，但也有人認為不及上輯，各人口味有異。在親子王國討論區看到有媽咪觀眾說會先安排子女睡覺，免小朋友受驚。葉鎮輝稱暫時反應也很正面。

問葉鎮輝《金宵2》能否勝第一輯？他表示今次是新故事，不會比較兩者；而且新包裝也希望給觀眾新鮮感。他稱《金宵2》在拍攝方面提升了，畫面更靚，主題曲及貓咪「靚寶」又跟上輯有聯繫，之後劇情會浮現當中微妙之處。

葉鎮輝稱奇幻題材的劇集，驚嚇之餘也加入黑色幽默；首個單元「七樓半」，處理三爺孫關係就很貼地。劇中于洋被珍珠奶茶飲筒插死，以及道堂「長命契」也有網民討論。問他最鍾意哪個單元？他稱伍詠薇與蘇皓兒飾演母女的「雙魚」帶出信息，他跟編審羅佩清都想在奇幻故事中有信息；《金宵2》描述人與人的關係，亦希望觀眾有共鳴。

稱「嫁衣」單元最心寒

編審羅佩清今年初已離開無綫，過檔Viu Original Studio（ViuTV姊妹公司）擔任副創作總監，跟去年從無綫跳槽到Viu的高層杜之克再合作。她也關心外界對《金宵2》的反應，怕觀眾覺得難明，或太驚嚇會嚇走觀眾，事實上今輯的驚嚇氣氛更重。上輯牽涉前世今生，羅佩清表示《金宵2》要入內地市場，故今次講平行時空，分別是1960年代與2021年。至於最鍾意的單元，她選了湯洛雯與郭子豪主演的「OPPA」，浪漫搞笑並不驚嚇。她稱伍詠薇和蘇皓兒擔正的「雙魚」故事扭曲，比較特別，但她覺最驚慄的單元是胡鴻鈞與連詩雅主演的「嫁衣」，稱會睇到心寒。

過檔Viu沒大包袱

羅佩清表示《金宵2》的單元故事很多元，似食米線有不同辣度，百貨應百客。創作過程中她跟編劇也是隨心，想到好故事，只要不離主軸都會做。《金宵2》對她最大意義是似實驗，台前幕後有較大空間發揮和嘗試。提到過檔Viu新公司，她表示會繼續創作搞劇本，製作會供應ViuTV各平台；跟TVB相比，新工作環境沒大包袱。

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