姜濤籲粉絲行善代生日禮物

【明報專訊】男團MIRROR人氣王姜濤本月30日迎來23歲生日，前天（4日）兒童節，在社交平台有感而發表示：「今（前）天見到很多人po兒時照片，我也試着找回從前過兒童節的記憶，可惜的是真的沒太多印象。因為最近在做新歌，我今天想到更多是那些身處不和平地區的兒童，不知道他們今天是否在廢墟中度過，是否能吃飽穿暖，是否仍對未來充滿希望。」

姜濤知道粉絲最近開始為他籌備生日和新歌應援，表示感激，不過希望粉絲將這份心思化善心，呼籲他們把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人，並說：「特別是現在疫情時期，社會上每一個人都過得不容易。所以，我們更應該傳遞我們的愛心和力量。最後，祝大家童心不泯、永遠快樂！」粉絲響應偶像呼籲做善事，香港姜糖舉辦了網上賣旗籌款，幫助香港兔唇裂顎協會；又在生日主題茶店舉行義賣，善款撥捐慈善機構，幫助基層小朋友。

姜濤沒有分享童年照，反而貼出多張「另類舊照」應節，隊友邱士縉（Stanley）及ERROR的何啟華（Dee哥）身受其害。當中佔了3張相的Dee哥留言說：「老姜（姜濤）揀相有一手……」Stanley面對「黑圖」無奈說：「弟，你為什麼出賣我呢？ 你這樣對你的哥。」雖然Stanley其後在限時動態分享了與姜濤的靚仔合照，聲稱「以德報怨」，但之後又再上載姜濤睡覺時將口罩當成眼罩的照片反擊，「口罩是這樣用的嗎？」

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