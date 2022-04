《CHILL CLUB》30強名單出爐 MIRROR佔5歌

next

【明報專訊】ViuTV的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》本月24日舉行頒獎禮,除幕後獎項外,年度十大歌曲、唱作歌手、新人、組合、樂隊、男女歌手均由全港市民投票選出。年度十大歌曲首輪投票本月3日結束,30強名單出爐;第二輪投票前天(4日)展開,至本月10日,最高分的10首將膺年度十大歌曲。

30首候選歌曲中,MIRROR及成員佔5首領先,除團歌《BOSS》外,成員姜濤的《Master Class》、盧瀚霆《Megahit》、呂爵安《E先生連環不幸事件》及柳應廷《狂人日記》均躋身30強。張敬軒(軒仔)和組合C AllStar亦各有兩歌入圍,分別是軒仔的《俏郎君》和《On my way》,以及C AllStar的《集合吧!地球保衛隊》及《留下來的人》。

其餘候選歌曲包括:林家謙《神奇的糊塗魔藥》、鄭欣宜《先哭為敬》、泳兒《荊棘海》、張天賦《記憶棉》、RubberBand《Ciao》、Dear Jane《聖馬力諾之心》、ToNick《再見止痛藥》、艾粒《組合》、MC $oHo & KidNey Feat. Kayan9896 《係咁先啦》、曾比特《我不如》、江海迦《CityPop》、Serrini《我在流浮山滴眼水.jpg》、周國賢《塵世美》、衛蘭《It's OK To Be Sad》、岑寧兒《風的形狀》、Gareth.T《勁浪漫 超溫馨》、布志綸《想再和你看煙花》、Tyson Yoshi《That Guy》、陳蕾《我想和你好好的》、葉巧琳與張進翹《心獸 (怪物 Version)》,以及per se《無門》。

娛樂組