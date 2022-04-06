避談出戰《聲生不息》 炎明熹爛gag冧粉絲

【明報專訊】無綫力捧的16歲《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi），早前被拍到現身長沙，參與無綫與內地芒果台合辦的綜藝節目《聲生不息》。Gigi此行相當低調，未有在社交平台透露半句。不過「失蹤」多時的她前晚終於「蒲頭」，在社交平台開直播跟粉絲見面和分享近况。粉絲都非常雀躍，其間幾度發生網絡問題要重開，依然沒有走開，吸引2000多人收看。

Gigi直播一小時，不時展現搞笑、幽默一面，粉絲提議她不妨考慮開棟篤笑。以四眼look登場的Gigi，向大家介紹她的新眼鏡「小反光」，超大鏡面加上反光，粉絲都被她造型逗笑了。粉絲叫她把眼鏡放低一點，Gigi大搞爛gag，托起眼鏡笑說：「我不會放低，我會放高。」

歌癮起 騷唱功

Gigi對其招牌齊蔭非常着緊，自備小梳，不時拿出來梳理，以防齊蔭「穿窿」，十分搞笑並說：「我是在貪靚和不貪靚中間，有時都會很邋遢、不修邊幅和懶得打理儀容。」

Gigi直播期間不時歌癮起，即興清唱幾句《真話的清高》和韓團Super Junior的《Sorry, Sorry》，連粵曲《帝女花》也難不倒她。其間粉絲留言說很掛住她，又問她在哪裏，仍在內地還是已回港？Gigi未有回應，只表示也很掛住大家，並趁機冧粉絲說：「我在你們的心裏。」最後Gigi呼籲大家要小心防疫，保護身體，勤洗手戴口罩，又多謝防疫人員的付出。

記者：陳釗