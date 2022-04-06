王羽台北離世 享年80歲 王馨平視像跟父親道別

【明報專訊】有「獨臂刀王」之稱的王羽昨日在台北振興醫院病逝，享年80歲，女兒王馨平和王加露分別在社交平台公布父親死訊。身在香港的王馨平雖未能送父親最後一程，但透過視像和爸爸道別，透露王羽在夢中安詳離去。

娛樂組

王羽先後兩度中風，跟病魔搏鬥了6年，王馨平在疫情前經常赴台探望和照顧父親，疫情期間由在當地的妹妹王加露照顧。王馨平日內將赴台，跟王加露及住在加拿大的二妹王美怡回台後，再討論告別式細節。

王羽原名王正權，1963年出道，早期主要在香港擔任武打演員，是已故導演張徹開創新武俠浪潮第一代明星的代表人物，主演多套武俠片，締造不少經典作品，成名作是1967年《獨臂刀》。他參演的作品逾70部，被譽為1960、1970年代首席武俠小生；亦曾擔任導演與編劇，作品有《龍虎鬥》、《獨臂拳王》和《黑白道》等。1997年拍畢電影《半生緣》後，相隔14年，2011年重回影壇，拍攝《武俠》，之後再拍了《保衛戰隊之出動喇！朋友！》、《血滴子》和《失魂》。

王馨平道：「萬分悲痛的告訴大家，我們敬愛的父親王羽先生，在經歷了6年與病魔搏鬥之後，已於4月5日早晨，在台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精彩。抱着萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀──俊朗的大俠形象，將永存於電影歷史及影迷心中。」

江湖中人 王晶曾不滿獲金馬終身成就獎

王羽曾兩獲提名金馬獎最佳男主角（1978年《手足情深》及2013年《失魂》） 及一次最佳男配角（2011年《武俠》）；憑《武俠》提名第31屆香港電影金像獎最佳男配角。其後憑《失魂》奪得第15屆台北電影節最佳男主角。

2019年第56屆金馬獎，王羽獲頒終身成就獎，當時因身體不適缺席頒獎禮，由女兒王馨平和王加露代領，事後王晶在社交平台發文質疑金馬獎為何頒終身成就獎給王羽，寫道：「台灣金馬獎真的是愈來愈混帳！竟然給王羽發終身成就獎！他曾多次壓迫演員和導演、無償為他拍電影圖利。請問他對電影貢獻有什麼？」據報王羽有社團背景，是台灣黑幫竹聯幫成員，曾涉及黑道恩怨的衝突與流血事件，王晶未幾刪除帖文。

李安懷念大俠氣魄

在金馬獎負責頒發終生成就獎給王羽的導演李安得知噩耗後，透過助理表達不捨之情，「兩年多前才在金馬典禮上頒發終身成就獎給王羽先生，由他女兒們代領。不幸聽聞他離我們而去。對許多像我這樣的影迷來說，他代表着某一個年代的氛圍。懷念他的電影，他的大俠氣魄」。

丁羽跟「細佬」肝膽相照

與王羽相交數十戴，以兄弟相稱的丁羽得知王羽離世感突然及不捨，他說：「我和王羽在邵氏時已認識，當年他好頑皮，我大他7歲，所以叫他細佬。唉！當然難過和不捨得，我睇住他在邵氏打拼，做武打明星，打到五勞七傷。近年他患病，在台灣休養，已多年沒見，希望他去到另一個世界，沒有痛苦，一路好走。」

丁羽稱王羽是個重情義的人，以前每年來港，一落機都會第一時間打電話給他，約他出來飯敘飲酒，丁羽說：「他好杯中物，逢飲必醉，我都常常叫他別飲太多，但沒有辦法，他大哥性格，應酬又多。當年柯俊雄來港執導第一部電影，都是王羽介紹我去配粵語。」問他和王羽相交數十年，最難忘是什麼？他說：「我們肝膽相照，我有些小問題，他會幫我解決，他心裏有不舒服的事情，我會開解和安慰他。」

湯唯難忘變魔術逗人開心

曾和王羽合作拍攝《武俠》的湯唯接受傳媒訪問時表示，「王羽在現場那副特別享受拍戲的樣子，至今讓我記憶猶新。別看他穿着大魔頭的服裝，演戲的時候兇巴巴的，候場時卻像個孩子一樣開心。記得那個時候總愛和我們變魔術，玩小遊戲。我很幸運和王羽老師合作拍攝了《武俠》」。