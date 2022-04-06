經歷兩段婚姻 首任林翠育有3女 再婚揭妻出軌鬧上法庭

【明報專訊】王羽常演大俠，年輕時跟不少女星傳過緋聞，包括大美人林青霞與林鳳嬌等。他共有兩段婚姻，首任太太是著名影星林翠，二人育有3女王馨平、王加露和王美怡。

王羽之後跟任職空姐的王凱貞再婚，二人多年後分居，王凱貞想結束婚姻關係，但王羽不肯簽紙。1999年王羽報案找警察陪他捉姦，發現未離婚的妻子跟人同居。他控告王凱貞與人通姦罪，最後和解收場，王羽應承離婚。

被指拆散王馨平鄭嘉穎

王羽跟林翠的3名女兒，只有大女王馨平承繼衣缽入行當歌手，最紅的歌曲是《別問我是誰》，當紅時期更與黎瑞恩、湯寶如和劉小慧稱為「寶麗金四小花」。王馨平曾和鄭嘉穎拍拖，當年鄭嘉穎還未走紅，郎才女貌，十分匹配，可惜戀情無疾而終。有指因王羽棒打鴛鴦，嫌棄鄭嘉穎，認為對方配不上女兒，強烈反對二人交往，曾傳出王馨平因此與父鬧交，王羽直指鄭嘉無出息，「我一看他就知道沒有出息，你爸爸是什麼人？這個男的我一看就知道。你有權嫁，我有權不去，你得不到我的祝福」。

最後王馨平與鄭嘉穎分手，與金融界任職的男友李家輝結婚。不過王馨平接受傳媒訪問時，曾否認因父親和鄭嘉穎分手，她是個有主見的人，為了愛情，會不顧一切也要在一起，事實是他們走不下去。她更代父道歉，「一直以來，我都認為鄭先生是一名成功出色的藝人，我父親的言論，我做女兒的只能在這此深表歉意」。

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