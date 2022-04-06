教孫仔唱《皆大歡喜》 薛家燕翻睇《食神》消磨時間

【明報專訊】薛家燕昨日到長沙灣出席抗疫活動，向有份捐贈抗疫物資的贊助商頒發感謝狀，當中包括2002年港姐季軍胡家惠及「才藝卓越小姐」得主蔡潔雯。薛家燕表示因疫情嚴峻，有兩個月足不出戶，直至日前生日才出街，並透露在家如何打發時間，「孫仔9個月大開始學爬行，有教他跳舞和唱《皆大歡喜》，還翻睇跟周星馳合作的電影《食神》，我又打麻將，叫兩個家傭一齊戥腳過日晨，但不會跟家傭計錢，還請她們消夜，大家得啖笑」。

提到「獨臂刀王」王羽離世，薛家燕稱電影界損失武俠巨星，非常難過，「好懷念王羽大哥的仗義氣概，近年他身體不太好，都很久沒有見他，反而跟他女兒王馨平做節目見面多，已發信息給她，希望他們節哀順變」。

胡家惠蔡潔雯選美成好友

同是2002年港姐的胡家惠和蔡潔雯分別已結婚，胡家惠婚後育有兩女，現在主理湯包產品生意；蔡潔雯有一子，與老公經營清潔消毒服務生意。兩人表示因選美成好友，還跟其他同屆港姐保持聯絡。胡家惠說：「2018年我去過三藩市探望冠軍林敏俐，她生了3個小朋友。」蔡潔雯稱：「亞軍左慧琪定居英國，她生了一對孖仔，嘉碧儀在美國荷李活工作。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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