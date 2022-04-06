MV推出21小時 破1500萬點擊 BigBang新歌暗示引退

4人陣容的BigBang，闊別4年再推出新歌《Still Life》，樂迷反應熱烈，但有粉絲聽到歌中帶有悲傷離別之意。

T.O.P在佈滿雪的外太空場景現身，起初戴着兔仔面具，至尾聲才脫下。

【明報專訊】韓國男團BigBang自成員勝利有份投資的夜店2019年接連爆出販毒、性侵及賄賂醜聞後，他宣布退出演藝界，剩下T.O.P、G-Dragon（GD）、太陽及大聲4名成員，先後完成兵役；BigBang相隔4年昨日推出新歌《Still Life》，有粉絲稱BigBang借新歌暗示想引退。另外，《Still Life》的MV在YouTube上架21小時，點擊次數破1500萬，成績不錯。

文：蘇珮欣

BigBang於2018年3月推出歌曲《Flower Road》後，成員陸續入伍。2020年初全體成員退伍後，一度表示會再演出，可惜遇上疫情，計劃泡湯。今年初BigBang宣布推出新歌，《Still Life》昨日凌晨終於面世，由太陽與大聲主唱，GD及T.O.P負責rap的部分。內容講述一年四季的變化，又稱現時生活的世界像花朵一樣經歷着綻放與凋謝的循環。韓媒報道，《Still Life》推出後迴響極大，火速登上韓國多個音樂串流平台點播榜冠軍。

不過有粉絲留意到《Still Life》的歌詞帶着悲傷意思，如「好好度過這四季，Good-bye」、「大雨過後，美好結局取代悲哀」等，有粉絲擔心新歌可能是BigBang的告別作。事實上，T.O.P已跟事務所YG娛樂約滿，雖然他表示會以自由身繼續參與BigBang工作，但今後會集中藝術及企業方面的發展，令人懷疑BigBang已明存實亡。

另外，昨日凌晨在YouTube上架的新歌《Still Life》MV，4子沒同場畫面。MV中，太陽、GD、大聲與T.O.P分別代表春夏秋冬4個季節，4人在不同背景下現身，甚至出現4張空櫈的畫面。雖然如此，粉絲仍大讚MV製作精美，其中GD的七彩髮色，被指勢掀起潮流；還有粉絲留意到GD的牙齒鑲了心形鑽飾。萬衆期待的《Still Life》MV，在YouTube上架不足1日，短短21小時已累計逾1500萬次點擊。

Suho新專輯下載榜登頂

另一方面，男團EXO隊長Suho，昨日推出退伍後首張專輯《Grey Suit》，登上香港、新加坡、馬來西亞等全球33個國家及地區的下載榜冠軍。EXO另一成員D.O昨落實主演KBS電視台新劇《真正的較量》，扮演熱血、瘋狂的檢察官。