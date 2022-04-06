【開箱】《毒癮女孩2》 談性說毒 瞄準青少年心聲

【明報專訊】《蜘蛛俠：不戰無歸》辛蒂雅（Zendaya）2020年憑《毒癮女孩》（Euphoria）在艾美獎榮膺視后，刷新該獎最年輕紀錄；《毒》劇2019年中在有線頻道HBO首播，涉及青少年性別認同與吸毒等話題，意外地叫好叫座。去年聖誕推出兩集特備劇，同樣獲好評。第2季今年1月9日在影視串流平台HBO Go上架，2月27日播出第8集結局，錄得繼《權力遊戲》後HBO的最高收視，跨平台1630萬瀏覽次數，而且熱爆社交網絡，多達3000萬條信息互動。《毒》劇未播完已宣布開拍第3季，雖然反對聲音不少，批評劇中裸露場面過多、歌頌毒品等。然而瑕不掩瑜，看時裝界的反應，大小名牌騷和時尚雜誌舉行的派對，《毒》劇一眾年輕演員都是獲邀對象，跟紅頂白的名氣世界，自動過濾了所有負評。

受喪父打擊 抑鬱吸毒自殘

《毒癮女孩》首季集中在辛蒂雅扮演的Rue身上，講述初中時喪父的她飽受打擊，沉淪毒海又有抑鬱和自殘傾向，參與戒毒後重返校園，遇上新轉校的跨性別女孩Jules，兩人互相吸引並成為一對。兩人身邊還有眾多角色及複雜關係，包括學校的美式足球四分衛風頭躉Nate，與女友Maddy關係緊張。Nate父親Cal對他十分嚴厲，卻是雙面人，暗藏同志身分。Nate小時候意外發現Cal藏有大量與其他年輕人的性交片段，包括發現他曾跟Jules一起。Rue與年輕毒販Fez儼如家人，Lexi是Rue自幼相識的好友，Lexi胞姊Cassie為了大學生男友Chris而墮胎。去年聖誕播出的特備劇則聚焦Rue和Jules在首季尾聲原定私奔，最終分道揚鑣，劇中對兩人的心理轉折有細緻描述，包括Rue在戒毒中心認識的Ali，指摘她從未認真戒毒，並勸告她毒癮會徹底改變一個人。

《毒癮女孩》第2季開首講述跨年派對，Cassie搭上Nate，雖然Maddy和Nate已分手，但Cassie十分擔心好友Maddy知道兩人關係。Rue認識了新生Elliot，兩人躲在房間吸毒，話甚投機，Rue心臟病發，Elliot救了她一命。Fez也參與了派對，跟Lexi互生好感，Fez卻突然痛毆Nate，報復之前結下的恩怨。新一季各人的衝突及戲劇張力，就從這幾條線發展下來，包括Rue繼續在清醒與毒癮之間掙扎，外加她和Jules與Elliot的三角關係。

被警追捕與母衝突 辛蒂雅交戲

Nate最後向父親Cal承認一早知道他性取向的秘密，也促使Cal出櫃，並離開家庭。Nate同時把Cal偷錄的性交片段交給警方，送父親入監。今季編導花了篇幅交代Fez與儼如弟弟的Ashtray來歷，尾聲緝毒組上門，Ashtray不聽Fez勸告堅持頑抗，是全季最壯烈的其中一幕。Rue拿走毒販Laurie的整箱毒品，說幫手散貨，某日發現藏在睡房的毒品不翼而飛。其實Jules和Elliot不忍她失控，告訴Rue媽媽Leslie，Rue再次吸毒，Leslie要求她即時入院戒毒，母女倆激烈爭吵，Rue最後離家出走，中途被警方追截，是全季最驚心動魄的一集。看着Rue不停的追趕跑跳跌跌撞撞，耗盡感情的聲嘶力竭，跟後來Nate拿槍指嚇Maddy交出Cal與Jules的性交片段，同樣拍出緊張氣氛。扮演Rue的辛蒂雅今季亦交足功課，被追捕的一場戲盡現靈敏身手，跟母親衝突發狂破壞家中一切，感情也毫無保留。明日再談各演員表現，他們將來跟辛蒂雅一樣，大有機會獨當一面。

（明天再續）