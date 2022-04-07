合演新片 謝霆鋒兼任動作指導 張學友放心：他會對長輩很好

【明報專訊】「歌神」張學友相隔6年再拍電影，與兼任動作指導的謝霆鋒演出邱禮濤執導新片《海關戰線》，昨日他們出席開鏡拜神儀式。片中兩人飾演海關調查員，學友對於霆鋒負責動作設計感放心，相信會對他這長輩很好。學友稱不會主動要求唱電影主題曲，如果霆鋒唱，他就讓位。學友與霆鋒同樣相隔多年再與林嘉欣合作，後者預告戲中跟學友有一段沒好結果的愛情。

《海關戰線》演員除張學友與謝霆鋒外，還有吳鎮宇、林嘉欣、劉雅瑟、陳家樂、衛詩雅、關智斌、米雪、石修、黃錦燊等。學友與霆鋒首度合作，學友笑言太久沒拍戲，不知該如何準備。首次擔任動作指導的霆鋒表示，很喜歡看學友哥哥演戲，演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫對方的作品。學友聞言開心說：「知道霆鋒負責動作設計好放心，我未試過做體能練習，今次博一博，埋位傷就傷，不傷就好彩。我是長輩，他一定會對我好，總之放心交給霆鋒。」學友稱導演邱禮濤跟他說，上次劉德華的幾個鏡頭，拍出來效果打得好勁，所以他很放心交給霆鋒和導演處理。

獻唱主題曲 互相禮讓

提到學友與霆鋒有否機會合唱主題曲？霆鋒笑言：「在學友面前，怎可說我是唱家班？」學友自言過往拍戲好少主動提出唱主題曲，多數別人要求才唱，他說：「如果霆鋒唱的話，我就不唱，留給他了。」

學友嘉欣奉旨拖手談情

繼2001年《男人四十》及2016年《暗色天堂》後，學友與林嘉欣今次第三度合作；霆鋒與嘉欣上一次合演的電影已是21年前《戀愛行星》。學友表示看着霆鋒及嘉欣長大，沒陌生感覺。現場埋位拍攝前，學友與嘉欣手拖手聊天，學友開玩笑稱是導演叫他們搞曖昧，所以戲外也牽手培養感情，但導演之後說沒有用，就沒有再繼續。

嘉欣預告與學友在戲中的愛情沒有好結果，會很傷心，她笑言每次與學友拍戲都沒有好結果。片中飾演海關助理關長的嘉欣，首日開工便拍槍戰戲，霆鋒安排了一個跨欄動作給她，「我要一邊跨欄一邊開槍，看似簡單，收工返家後才發現身上有多處瘀傷。拍攝時認真聆聽指示，完全察覺不到腳腫了，真的需要做點運動」。為了應付片中的開槍場面，她亦特別去槍會練習。

劉雅瑟開心與前輩合作

劉雅瑟早前憑《智齒》獲第28屆香港電影評論學會最佳女演員，今次飾演泰國情報員，霆鋒會安排一些動作戲給她，有些是被打場面，她期待有難度的動作。劉雅瑟很開心能與一眾前輩合作，「有種很神奇感覺，我從小看香港電影長大，林嘉欣的戲我一直很喜歡，怎想到能與他們一起拍戲，他們一直很年輕沒有變」。

吳鎮宇林嘉欣相逢恨晚

吳鎮宇未能出席拜神儀式，日前開工預錄了訪問片段；飾演海關高層的他，首度與林嘉欣合作，有相逢恨晚感覺。霆鋒擔任動作指導，吳鎮宇笑言不用客氣為他設計動作，拍文藝片出身的他怕應付不來。

衛詩雅與陳家樂今次不用再演情侶，前者跟霆鋒有感情戲，她說：「很開心，覺得公司對我很好，應該要將片酬歸還給公司。即使等埋位，我都會留在現場幫霆鋒抹汗。」陳家樂表現傷心說：「為什麼跟我拍戲時，你不是這樣對我？對比實在太大！」

關智斌一日爆4條褲

關智斌稱霆鋒會落手落腳教他們不同動作，像如何揸槍更有型。他透露因動作場面多，一日爆了4條褲。

石修片中演海關關長，黃錦燊與米雪演夫婦，黃錦燊笑言多年來渴望與米雪演情侶，終達成願望。米雪會參演刺激追車場面，表示非常期待。

娛樂組