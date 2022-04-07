屢被考演技 首次合作最難忘 黃德斌自爆戚其義氣場嚇到腳震

【明報專訊】黃德斌與「金牌監製」戚其義合作無間，參演對方劇集挑戰過無數角色，相隔多年再聚首，拍攝亞視旗下子公司亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》。如黃德斌所言，戚其義每每安排難演的角色考他演技，回想20多年前二人首次合作無綫劇《天地豪情》，被戚其義的氣場嚇得手震腳震，這些難忘經驗煉成他現在享受演每個角色。

黃德斌在《逐流時代》演的富豪角色，性格相當複雜，被安排與麥明詩大演激情戲，他說：「只要角色合情合理，便不會有疑問，但當覺得不合情理，就算怎演也會演得麻麻哋，那就不如不演。正如今次拍激情戲，如果不這樣拍，劇情就不能發展下去，這樣便叫合情理。」他稱麥明詩是半業餘，首次和對方合作，十分難得且合作得很愉快，拍攝時互相信任，過程很順利，黃德斌笑說：「今次另一半終於不是Edan（呂爵安）。」

曾於無綫劇《火舞黃沙》大展爆肌身形聞名的黃德斌，今次不用騷肌，換麥明詩大騷身材，他笑說：「她騷的話，我騷就冇意思啦。一向是劇情需要才這樣做，不會特登鍾意就露吓，我都怕醜的，一把年紀，邊有人睇呀。」

體諒新人助紓壓

黃德斌表示與戚其義合作的劇套套都很難忘，對方每次都找他演一些很難演的角色，試他和考他，看他能否搞得掂，「這樣才好玩，默契仍在，大家互相信任，他知道我有幾多，又可以探索我還有幾多」。

二人首次合作數到20多年前的《天地豪情》，黃德斌仍記得當時戚其義那種火爆和氣場真的好勁，「當年見到戚其義好驚，手都震埋，當時我很緊張，記得站在華哥（黃日華）身邊驚到腳震。回想其實只是自己給自己壓力，經常想着不可以做得不好，所以現在我也不希望見到新人有很大壓力，經常製造輕鬆氣氛，合作時大家不用那麼緊張」。他稱戚其義以前比較嚴謹，現在多了耐性，今次合作見到對方花了很多時間讓一班年輕演員入戲。

把握每個演出機會

ViuTV劇《大叔的愛》令黃德斌在事業上有突破，但強調不會因而喜歡演輕鬆喜劇，「覺得演員最過癮是能做到不同類型的角色，和不同組合合作，無理由限制自己，成日都演相同角色，當然若觀眾接受，更加好，最希望見到觀眾覺得好睇。演員是被動的，我希望能多元化，讓大家認識我，不過最緊要都是好不好玩，有時做得悶，觀眾睇都會覺得悶」。他表示只要有機會，任何演出都不想放過，並笑言：「全世界有機會搵到我，我都想合作，冇理由限死自己，係咪先？太空有人搵我，我都想試吓。」

盼一嘗英雄角色

自稱能為角色去到盡的黃德斌，是否不介意破壞型男這個包袱？他說：「我一向都沒有形象，首先不會自稱型男，自己知自己事，不過若有人稱呼我是型男，當然會講聲多謝。我經常說演員不應該框住自己，最好做到『做咩似咩』，得到製作人信任，觀眾又可以接受到。」

過往連扮女人都試過，黃德斌笑謂：「我諗冇人想睇，好嘔心㗎。不過這個年代又可能有不同睇法，演員好玩之處，就是在不同階段、年紀、年代，觀眾需要的不同，對你的看法也會不同，那就要想想怎樣去延續，能給予觀眾不同的印象。」演過無數角色，他直認始終還未有機會遇到很想演的英雄角色，「什麼類型的英雄都好，真的冇咩點試過，有得試當然想試」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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