林子聰吊威也受傷 武指程小東畫符止痛

【明報專訊】林子聰（肥仔聰）與盧惠光於前晚（5日）播出的無綫節目《講你都唔信》，分享勁爆真人真事。肥仔聰憶述當年拍電影《少林足球》有不少吊威也鏡頭，全是親身上陣，其中一幕用兩條威也，將他吊至約6層樓高，但因太高，對講機接收不清晰，工作人員只靠肥仔聰點頭示意何時放威也。

正式拍攝時，有一條威也斷了，肥仔聰落地時，其中一隻腳被摺在背後，「啪」了一聲，當時他痛得在地上滾，武術指導程小東只對着肥仔聰受了傷的腳畫了一道符後說：「冇事，吊上去拍多個。」肥仔聰忍痛繼續拍，拍完到醫院檢查，被診斷屁股至小腿的所有肌肉二級撕裂，可是醫院只給他一支價值6元的正骨水，更對他說：「其實冇乜用。」

盧惠光遇女鬼索命

盧惠光自爆約31年前在台灣拍電影《密宗威龍》，入住台北一間酒店，進房時已感到陣陣寒意。之後盧惠光到山墳拍外景，晚上回酒店睡覺，發現鏡前有一名身穿古裝的女鬼打橫瞓着望向他，盧惠光立即想拿放在牀邊的佛牌，但感到動彈不得，幾經掙扎才拿到佛牌並心想「唔好玩呢啲啦，大佬」。

盧惠光後來放下佛牌繼續睡覺，不消一會女鬼從高而下，扼住他的頸以廣東話說「我要攞你命」，嚇得盧惠光即時轉身拿起佛牌及念經，再去隔壁房找人求救。盧惠光稱事後發了3日高燒，後來查問酒店工作人員才知道，兩星期前有一名猶太人在其入住的酒店房吊頸身亡。

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