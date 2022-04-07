兩孩之母李蘊復出 老公支持

【明報專訊】李蘊（Renee）2003年簽約經理人Peter Chiu成為旗下公司藝人被力捧。2015年她嫁給羅章冠成人妻後，隨老公定居內地，育有一對子女；Renee見子女開始長大，近日決定復出。12歲出道的她今年入行18周年，重投恩師Peter Chiu公司，簽下1314（一生一世）長約，Renee有感Peter多年來的栽培，希望一生一世都有他的照顧及保護，重新開拓更多工作機會，未來會中港兩邊工作。

Renee開心復出獲老公支持，做了幾年全職媽媽，現在小朋友長大，多了時間，「老公支持我做喜愛的事，包括唱歌同拍戲，趁30歲仍有理想和活力，繼續充實自己」。她不擔心中港兩邊走照顧不到子女，稱廣州好近，以前未有疫情，她都經常回港，母親會幫忙照顧小朋友，好放心。

去年入院切除脊椎腫瘤的Renee現已康復，透露覆診時醫生說傷口埋得幾好，照X光看到螺絲位置正確，但被醫生說她皮太薄肉不多，隔着皮會摸到螺絲。提到她與鄧紫棋及何超蓮情同姊妹，會否邀請鄧紫棋合唱為復出打響頭炮？Renee說：「三姊妹各有各忙，她們主要市場在內地，好開心見到她們做得好好，我這人母都要努力做好自己，做個好榜樣。」

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