為演《月光騎士》特訓兩月 梅卡拉美維自詡「好打得」

【明報專訊】Marvel超級英雄劇《月光騎士》（Moon Knight）剛於3月30日在影視串流平台Disney+首播，由於故事講述男主角奧斯卡艾薩（Oscar Issac）飾演僱傭兵馬克史貝特，某次在埃及執行任務期間險遭殺害，幸得埃及月亮之神孔蘇所救，從此變成擁有異能的月光騎士，因此劇組邀請擁有埃及血統的美劇《Ramy》女星梅卡拉美維（May Calamawy）飾演馬克妻子蕾拉，可謂理所當然。

為了宣傳《月光騎士》，梅卡拉美維早前接受《明報》網上訪問，對於新劇首輪評價正面，她表示興奮，又讚此劇就像Marvel版本的《奪寶奇兵》，是她最喜歡的冒險故事之一。劇中飾演蕾拉，不單跟馬克關係密切，本身亦是考古學家兼探險家，角色身手不凡，現實中的她原來不懂武術，「但我們擁有一支非常出色的特技隊伍，我在開拍前兩個月開始受訓，每天長約3小時，令我變成好打得」，又說新劇跟過去演出作品不同，之前演過喜劇《Ramy》，能夠拍攝動作戲令她很難忘。

從未到訪香港的梅卡拉美維笑言，「很想來看看，如果能夠在香港或內地拍戲更好，請快點寄劇本給我吧」。