【開箱】《毒癮女孩》 造星靠好戲 好戲可造星

【明報專訊】昨日本欄提到，《蜘蛛俠：不戰無歸》女星辛蒂雅（Zendaya）不但憑《毒癮女孩》成為艾美獎最年輕視后，該劇第2季今年2月底在影視串流平台HBO Go播出第8集大結局，錄得繼《權力遊戲》後該台最高收視，而且熱爆社交網絡，一眾年輕演員亦成為歐美時裝騷及派對力邀亮相的對象。

劇本不時即興改動

有報道稱《毒癮女孩2》劇本曾大幅改動，譬如年輕毒販Fez本應上季就「犧牲」，但受觀衆歡迎才得以留下。首季佔戲不少的網紅肥妹仔Kat，傳出與編導兼監製森里雲遜（Sam Levinson）不和，據稱今季原安排Kat受飲食障礙症困擾，卻與扮演Kat的芭比費拉拿（Barbie Ferreira）堅持身體自愛的個人原則相悖。傳聞未經證實，Kat在第2季的戲分確實大減。

此劇主角是高中生，裸露場面不少，飽受批評，一眾演員也向森里雲遜反映。譬如扮演Cassie的薛妮史維尼（Sydney Sweeney）就認為當中一幕沒穿上衣的戲分不必要；客串了兩集、飾演Maddy僱主的《白宮管家》女星米卡凱莉（Minka Kelly）認為，裸體讓她不太舒服，森里雲遜也從善如流刪掉。另外，據報原有劇本中，Nate上季就應該被殺掉，棄屍粟米田，類似的臨場改動、拯救角色的例子不勝枚舉。第2季中段，辛蒂雅認為應該給角色Rue一點希望，所以才有最後一集給每個角色救贖的空間，Rue好友Lexi創作的舞台劇，給所有人反思及和解的機會。

校園劇及電影從來是荷李活的星工廠，1990年代《戀愛時代》（Dawson's Creek），捧紅了《盧根急轉彎》姬蒂荷瑪絲（Katie Holmes）、《斷背山》米雪威廉絲（Michelle Williams）、《F檔案》祖沙積遜（Joshua Jackson）等。後來的《花邊教主》，也讓《綠燈俠》碧琪麗芙莉（Blake Lively）、《血光之旅》麗冬美絲達（Leighton Meester）、《安眠書店》潘百加利（Penn Badgley）等獨當一面。麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）、雅曼達施菲（Amanda Seyfried）和金像影后愛瑪史東（Emma Stone）就分別演出過《辣妹過招》和《緋聞教主》等校園電影。

時尚界熱捧 前途無量

看時尚界熱捧《毒癮女孩》演員，就知道各主角人氣。扮演Rue的辛蒂雅，3年前已非無名小輩，歌手出身的她近年片約不斷，看過《毒》劇就知道不是純粹幸運。扮演Nate的積及伊洛迪（Jacob Elordi）現年24歲，來自澳洲的他高大靚仔，也在Netflix電影《親親小站》系列擔正，早儲落一班少女粉絲。現實中他也緋聞不斷，最新女友是星二代名模Kaia Gerber。

飾演Cassie的薛妮史維尼憑一頭金髮和豐滿上圍，躋身新一代性感偶像。飾演跨性別學生Jules的亨達穗花（Hunter Schaffer）模特兒出身，處女演出《毒癮女孩》即打響名堂，跟扮演Elliot的多明尼費克（Dominque Fike）更戲假情真。後者歌手出身，有音樂才華外，氣質有點似《極速罪駕》的賴恩高斯寧（Ryan Gosling）。飾演Lexi的慕德艾柏圖（Maude Apatow）是星二代，自小在父親祖艾柏圖（Judd Apatow）執導《弊傢伙…搞大咗》等電影中客串， 與演員媽媽李絲莉雯（Leslie Mann）一起拍戲。身兼《毒》劇監製、導演、編劇的森里雲遜，是《手足情未了》金像導演巴利里雲遜（Barry Levinson）的兒子，森早已走出父親陰影；現年37歲的他不諱言曾浮沉毒海，《毒》劇大概包含他的親身經歷與觀察，不是40幾歲「後生仔」傾下偈可創作的天地。荷李活是全球最大星工廠，生產線多元，以中學生為背景的電影或劇集多不勝數；好戲可催生明星，好演員也是電影或劇集的催化劑，《毒》劇一衆90後主角前途無量。