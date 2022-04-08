咖啡店疫市未開業蝕20萬 193落舖打躉吸客 有信心年半回本

【明報專訊】男團ERROR成員郭嘉駿（193）有創意又有生意頭腦，最近他與3名中學同學在疫市合資於土瓜灣開設精品咖啡店，昨日舉行傳媒預覽會。向來想法多多的193戴上面罩化身市民「郭先生」接受訪問。他透露與友人合資逾200萬開店，原本打算去年12月開張，但受疫情影響一再延後至今，一早聘請員工加上租金，故未開業已蝕了20萬，但有信心一年半回本，會經常在店內打躉，並有計劃開分店，希望將咖啡店打造成追女仔勝地，相信會有很多女仔幫襯。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

193受訪時透露，咖啡店將於周日（10日）開張，之前會有場供KOL和藝人的試飲會。問到投資了多少錢？他說：「疫情加裝修，是一個2字頭的7位數字，因為我們對裝修有要求，例如舖內所有白色瓷磚，全部都是師傅一塊一塊黐上去。」不過193也坦言受疫情影響，未開業已蝕了20萬，但有信心一年半內回本。

合資200萬開舖 打造追女勝地

可擔心疫情反覆影響生意？193樂觀說：「怎樣都會有限聚令，但無論2人、4人，甚至1人都好，我們都不擔心，因大家仍是要飲咖啡的，而且我們亦做外賣。」他們有計劃開設分店，而且每一間店都有不同主題。193笑言希望將咖啡店打造成追女勝地，「我預計這間咖啡店會有很多女仔來幫襯，男仔想追女仔就來這裏吧，但要留意疫情，搭訕不要搭太多，搭一個就好了」。

熟悉拍檔脾性 合作沒拗撬

為何有開咖啡店的想法？193表示兩三年前已有這個構思，因他跟其中一個拍檔很喜歡去不同地方的咖啡店「打卡」，於是就想合資開一間，但一直無動力，等到現在才實行，而且與3個拍檔識於微時，是同學亦是籃球隊友，非常熟悉大家的脾性，故合作時沒拗撬，大家各展所長。

193主力負責Marketing，預告會經常落舖「打躉」飲咖啡，「我都邀請了ERROR的3名拍檔來試飲咖啡，但他們很忙，要遲些才到」。他透露還會推出限量紀念Tee、環保袋及杯，供粉絲購買留念。

為開業做準備 叫粉絲勿打擾

193連日來忙於咖啡店開業準備，難免會吸引粉絲前來看偶像。他昨日在社交網發文呼籲：「呢兩日比較忙，我唔會同大家影相，亦都請大家唔好偷拍我，私人時間，麻煩唔好打擾，請見諒。」

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