陳山聰自認「露體狂」 被李施嬅姚子羚收藏肉照

陳山聰笑言好驚李施嬅、姚子羚及黃智雯公開他只穿內褲的肉照。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】陳山聰昨日到觀塘出席商場活動，適逢政府派發第一期5000元消費券，他表示打算進貢給兒子Jaco，「現在兒子有很多產品贊助，我就想買些益智書本和遊戲給他學習，亦會補給食物、日用品及防疫消毒用品」。他稱疫情下減少買衫，幸最近為劇集《金宵大廈2》做宣傳，獲客戶贊助服裝。

陳山聰在《金宵2》有背部全裸演出，掀起熱話。他笑說：「下次宣傳可以半裸著泳褲，但不能全裸站出來受訪，始終都要著件靚衫。」問他能否接受泳褲騷？他笑稱要操弗才敢做，「現在未操到最弗，疫下健身室未開，做不到健身」。他稱拍《金宵2》時體型最瘦，當時同為另一部劇《超能使者》開工，加上與李施嬅拍《金宵2》感到好大壓力，胃口大減。

全裸演《金宵2》加美臀特效

會否考慮影全裸寫真留念？陳山聰表示早前已拍了，自己半裸抱着全裸的兒子合照，大讚兒子屁股靚，他說：「我在劇中露股，明顯加了美臀特效，因為我個臀花花哋，有紋、有印，特效幫我調到臀部變白滑。」他又稱身為男子漢，不拘小節，監製要求全裸便一口答應，在天台取景也沒要求清場，劇組30多名工作人員，齊齊目睹他在天台「曬月光」。

陳山聰笑言很多人皆知他是「露體狂」，姚子羚、李施嬅和黃智雯都收藏他只穿內褲的肉照，「我平日化完妝，便笠上防污頭套坐在椅上換衫，被人話變態佬，姚子羚、李施嬅及黃智雯有影低我只穿內褲的照片，所以我好驚得罪她們，叮囑不要公開這些相，因為不靚」。

記者：鍾一虹