拍《金宵2》不吃不喝變人乾 伍詠薇陰森表情 網民心寒

【明報專訊】無綫劇《金宵大廈2》伍詠薇與蘇皓兒飾演母女，蘇皓兒小時候遇意外毁容及患病，伍詠薇以女兒「賣慘」博同情，從而賺取關注及利益。伍詠薇飾演控制狂母親，每當女兒稍不順從即發作，經常情緒失控。伍姑娘為演活角色，拍攝前減肥10多磅。

《金宵2》前晚播出伍詠薇一場抹牆後自言自語的戲，被網民大讚在40秒內做出近20個瘋狂表情，一時笑容陰森、一時兇狠，令人心寒，網民說她可以做羅蘭接班人。監製葉鎮輝讚伍詠薇拍一兩take便OK。

伍詠薇日前擔任林柏希主持網上平台節目《月傾會》嘉賓，她談到拍攝《金宵2》期間不飲水及不吃東西，讓皮膚乾着不上妝。她入行33年，曾當歌手，有經典作《失落於巴黎鐵塔下》，她笑說：「覺得自己唱歌似蔡楓華囉，個尾音唔得呀！」

想與姜濤演母子

伍詠薇透露有留意現今樂壇，稱193（郭嘉駿）最近的新歌幾好聽，還有姜濤的《蒙著嘴說愛你》，讚對方好勤力，如果做她個仔，會教得更加好。問到如跟姜濤拍戲，想做母子，還是姊弟戀？她說：「母子啦！」不過她想了一會又說可以借西片《畢業生》橋段，「姜濤鍾意咗我，我其實是姜濤同學的媽咪，咁就得」。

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