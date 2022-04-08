凌晨收工突然感觸 Anson Lo︰會繼續堅持

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）人氣強勁，工作機會不斷，經常日以繼夜拍攝。他昨日凌晨突然在社交網發文透露工作時有所感觸，但未透露原因，令粉絲有點擔心。Anson Lo說︰「工作天有點感觸，感恩廣告商邀請之餘，又想起支持我的每一個神徒～你們。晚了，不作太多的長篇大論，遲一兩天有機會再分享吧！只想說，為了愛我的每一位，我會繼續堅持、繼續努力。晚安，很唐突的抒發一下。」

Anson Lo是廣告商寵兒，他最近拍攝腳部按摩機廣告，要一人分演兩角，用肢體動作及表情呈現多種截然不同的「爽」與「痛」感覺。他拍完每個鏡頭都會查看畫面，檢視每個動作和舞步，有一點瑕疵也要求再試一次，專業和嚴謹態度獲工作人員讚賞。Anson Lo也被封「按摩達人」，平日不論工作多忙，都會偷時間按摩。

送腳部按摩機賀母親生日

不過Anson Lo按摩時有「死穴」，就是腳板底。拍廣告時，一按到腳板底就面容扭曲和尖叫。他試用腳部按摩機前說好怕痛又怕痕，但用後又愛上這種又痛又爽的感覺。他拍攝當天是母親生日，便送這部按摩機給母親做禮物，因母親長時間做家務會腳痛。

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