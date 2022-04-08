復出現身代言記者會 羅志祥亮相13分鐘快閃

【明報專訊】羅志祥前年被舊愛周揚青大爆私生活混亂，重創演藝事業。沉寂一年多的他，去年底獲邀參與花蓮跨年騷任表演嘉賓，演出獲讚賞，增強他全面復出的信心。最近他於風波後，接到首個代言工作，昨日現身宣傳記者會，吸引大批粉絲在場支持，他跟粉絲打招呼說好久不見。羅志祥未有接受傳媒訪問，只透過公關回答問題，在活動逗留13分鐘離開，據稱酬勞有百萬台幣。

娛樂組

羅志祥（小豬）經歷感情風波，事業陷低潮後，準備逐步復出，去年底亮相花蓮跨年晚會，落力跳唱演出獲好評，台下有不少粉絲支持，對復出增強不少信心。他之後接受慈善團體邀請，到屏東偏遠地區的家庭做善事，並推出新歌，表現積極。

高呼「很想念大家」

小豬近期接到復出後首個代言廣告，昨日穿著西裝精神奕奕在台灣現身記者會，現場有很多粉絲支持，氣氛熱鬧。小豬見到滿場熱情的粉絲，在台上說：「大家好，我是羅志祥，好久不見，很想念大家。」並分享接拍保健品廣告過程，他說：「我媽先介紹給我的，她因為很喜歡打乒乓球，有天突然發現看不到球很緊張，開始研究相關保健知識，嘗試了一段時間後，現在她已可同時打兩顆球。」又表示很滿意廣告拍得他好有型。

小豬在記者會露面13分鐘便快閃，大會以疫情升溫為由，未有安排他接受傳媒訪問。有指他今次酬勞有百萬台幣，他的經理人表示：「數字不方便透露，接下來很多工作會一一公開。」

漫活很忙 迷上打高球

談到近况，小豬透過公關公司表示，「最近行程忙碌，做了很多事情，但還不能跟大家宣布，希望未來不管是工作也好，或者是其他事情都可以有很多驚喜」。

小豬透露目前很享受生活，在疫情期間，可以感受生活、放慢腳步體驗很多的人生。他說：「可能因為從出道到現在都在打拼，休息的時間都是很短暫，但現在變成慢生活的時候，會感覺到很舒服，然後發現人生當中其實有很多東西從未接觸。」

小豬近期迷上打高爾夫球，這是他以前從來沒有想過會接觸的一項運動，「既然接觸了就有很多的領悟、體驗，或是有很多東西的正向來源，我覺得是蠻好的」。