感激李思捷委以重任 游莨維做足12小時「推手」無怨言

【明報專訊】游莨維（一蚊Joe）在李思捷主持的無綫遊戲節目《思家大戰》擔任暖場主持，最近因疫情嚴峻，李思捷在家中透過屏幕隔空擔任主持，游莨維肩負幕後「推手」重任，推着李思捷的屏幕與嘉賓互動。不過李思捷這主持方式獲不少網民讚有創意，氣氛不減。同時帶挈一蚊 Joe人氣急升，有網民說喜歡一蚊Joe的小動作，覺得好玩。又說他成晚推着屏幕，真的辛苦他。

一蚊Joe說做這節目好玩，李思捷希望節目有現場觀眾，需要暖場主持帶動氣氛，他獲此任務時，應承用條命來炒熱氣氛。李思捷是主持又是監製，堅持一定要綵排，台前幕後需清楚節目流程，遊戲節目最重要是不要NG。一蚊Joe在對方身上學到不少。

提到他做幕後「推手」受關注，一蚊Joe稱做得暖場主持預了不會見樣，拍攝當天一次過錄影3集，由早上10時至晚上10時半，加上綵排，推屏幕12小時幾乎無停過，但不算太辛苦。

曾演焦屍病倒 「過癮多過辛酸」

入行16年的一蚊 Joe感性說辛苦其實是相對，他曾為劇集《當旺爸爸》扮演焦屍，出鏡時間很短，但背後故事一疋布咁長，他說：「用兩個鐘化妝，去到現場，導演覺得效果不夠再加炭粉，炭粉入耳、眼，個廠又凍，我只著短衫短褲。」等埋位等足兩小時，雖拍畢後病倒，但回想這段經歷，還是覺得過癮多過辛酸。

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