巴黎鐵塔見證 男友下跪求婚 Avril Lavigne三度當人妻

Mod Sun（左）在巴黎艾菲爾鐵塔下，單膝下跪向Avril Lavigne（右）求婚，女方大讚有驚喜。

【明報專訊】雖然兩度離婚，依然相信愛情，說的是37歲加拿大女歌手Avril Lavigne，昨日凌晨透過社交媒體宣布上月27日訂婚喜訊，並上載多張以巴黎艾菲爾鐵塔作背景，比她年輕兩歲的美國歌手男友Mod Sun單膝下跪、遞上5卡心形鑽戒求婚的照片，感覺溫馨浪漫。二人去年合唱單曲《Flames》結緣，拍拖後高調認愛，本周一出席格林美頒獎禮時，她刻意除下婚戒，直至昨日才向歌迷報喜。

本周二有狗仔隊偷拍到Avril Lavigne左手無名指戴上巨型鑽戒，抵達洛杉磯錄音室的照片，當時已有傳她好事近，昨日終於公開婚訊，大方宣布梅開三度。Avril透過社交媒體留言：「我永遠愛你，2022年3月27日星期日。」親證上月底已訂婚。未婚夫Mod Sun同一時間發表「愛的宣言」，他說：「從我們相遇那天開始，就知道你是我的最愛，願我們永遠在一起，直到天荒地老。」

Mod Sun去年初邀請Avril Lavigne合唱《Flames》，結果一拍即合，去年情人節毫不避嫌當街攬惜，男方更把女友名字紋在頸上，以示感情認真。去年9月，二人十指緊扣出席紐約舉行MTV音樂頒獎禮，正式公開戀情。

兩度離婚仍鍾情音樂人

Avril Lavigne過去曾跟樂隊Sum 41主音Deryck Whibley和Nickelback成員Chad Kroeger結婚，最終分手收場，但她對音樂人情有獨鍾；Mod Sun亦曾與《日出前讓戀愛開始》女星貝拉科恩（Bella Thorne）離婚，直至遇上Avril，拍拖一年決定再做「老襯」。

Avril昨日接受《人物》雜誌訪問時，以「完美」形容男友求婚過程，當日二人登船暢遊塞納河，一邊聽樂手拉小提琴，一邊品嘗香檳，當船駛至艾菲爾鐵塔附近，Mod Sun突然單膝下跪，「這是很大的驚喜」。

負責設計求婚鑽戒的Caryn Alpert接受外媒訪問時，亦大讚Mod Sun有心思，「他說要把自己的心送給Avril」；設計師又自認「紅娘」，爆料指二人首次見面時，不約而同地戴上由他設計的心形戒指，看來緣分早已注定，「所以拍拖至今，他倆從未脫下這枚戒指」。