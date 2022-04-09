開箱：續談《月光騎士》 Marvel首齣劇集涉足埃及神話領域

【明報專訊】Marvel超級英雄劇《月光騎士》（Moon Knight）首集提到奧斯卡艾薩（Oscar Issac）飾演主角史蒂芬，在寓所暗角找到一個舊款手提電話，好奇之下翻查通話記錄，發現只有兩個名字：蕾拉和杜象。前者是劇集的原創角色、由擁有埃及血統的女星梅卡拉美維（May Calamawy）扮演史蒂芬人格分裂出第二身分馬克的妻子兼考古學家，後者則是馬克的僱傭兵拍檔。蕾拉已於第二集「召喚聖裝」登場，至於杜象則未定。

Mr. Knight驚喜現身

隨着史蒂芬跟馬克正式「對話」，加上蕾拉出現，重提二人相識經過，史蒂芬逐漸揭開自己另一重人格的神秘面紗；另一方面，伊頓漢基（Ethan Hawke）扮演邪教領袖亞瑟夏羅為了搶奪史蒂芬手上的聖甲蟲，再次派遣信徒出手「邀請」對方到秘密基地面談，結果當然談不攏，幸好蕾拉及時趕到，出手阻止信徒，卻阻擋不了夏羅召喚的神獸，史蒂芬雖然不敵，卻不欲馬克取回身體控制權，結果變出月光騎士的第二形態Mr. Knight，雖然戰鬥力較月光騎士為弱，卻意外地帶出喜劇感，跟史蒂芬性格相當配合。

最終聖甲蟲落入夏羅手上，月亮之神孔蘇非常憤怒，亦對史蒂芬加倍失望。為了阻止夏羅利用聖甲蟲召喚埃及女神阿米特重現人間，孔蘇跟馬克決定重返埃及，破壞夏羅奸計。第三集將會把戰場移師到這個文明古國，更有機會出現漫畫原著中的「九柱神」，為觀眾揭開Marvel電影宇宙（MCU）從未涉獵的埃及神話世界。

除了夏羅之外，今年1月因滑雪意外身亡的《愛到世界盡頭》法國影帝卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel），亦將飾演此劇另一反派、專門竊取珠寶和藝術品的大盜「午夜人」，首兩集尚未登場，《月光騎士》作為他的遺作，為劇集平添一點哀傷的愁緒。

掃二維碼有漫畫睇

值得一提的是，Marvel常在影視作品埋藏彩蛋片段，《月光騎士》更進化到利用二維碼技術，例如首集在史蒂芬任職的博物館內，觀眾只要利用智能手機掃描牆壁上的二維碼海報，便可免費收看《暗夜狼人》（Werewolf By Night）漫畫第32集；第二集講到史蒂芬在迷你倉找到馬克遺留的護照、鈔票和聖甲蟲，觀眾亦可透過貨倉門口的二維碼貼紙，下載《暗夜狼人》漫畫第33集，這兩本作品正是交代月光騎士跟另一超級英雄暗夜狼人不打不相識的過程，作為收看劇集以外的補充資料，Marvel都算用心良苦。

Marvel早前宣布開拍《暗夜狼人》特備劇集，有傳同名主角將由《詭老》男星加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）飾演，難怪網上瘋傳他會客串《月光騎士》，重現漫畫經典場面，雖然未知消息真偽，但已令粉絲相當興奮。