《逐流時代》兄弟決裂激過情慾戲 黃又南麥子樂首度合作有火花

【明報專訊】麥子樂與黃又南於亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》演親兄弟，分別與劇中女拍檔麥明詩與陳雅麗拍攝激情戲，還要經常赤裸騷肌，成為該劇焦點，不過兩人齊推介兄弟感情戲及鬧交戲，比情慾戲更激。

子樂情挑麥明詩唯美

在《逐流時代》演大哥的麥子樂稱，劇中跟麥明詩充滿激情，更有一場只穿內衣褲的戲，十分大膽。拍攝時有否尷尬？他說：「因為監製是戚其義，我們相信他不會為拍而拍。况且，我之前有很多作品的尺度更大。其實拍激情戲男人比女人尷尬，因不知會做了什麼動作惹對手不滿，所以拍攝前要溝通。該場戲拍得好唯美。」他平時有健身，身形好弗，但為了配合角色，刻意停操減少肌肉。

又南被陳雅麗「食住」

黃又南劇中同樣要經常除衫，但他不夠時間操肌，幸劇組提供健康餐增肌。他透露與陳雅麗演的激情戲，遠遠不及麥子樂與麥明詩激，又南爆料道：「他們拍攝時，其他不用開工的演員都回來看。」他稱劇中與陳雅麗由鬥氣冤家發展成戀人，角色經常被女友「食住」，他笑說：「與現實的自己完全兩個人，所以真的很難演。」

讚導演戚其義犀利

麥子樂與又南稱劇中聯同林耀聲演三兄弟，各有不同性格，力爭躋身上流社會，終上演兄弟決裂，他們極力推介，「與女拍檔的激情是好睇，但絕不夠兄弟感情戲及鬧交戲激，希望再拍一輯專講我們三兄弟。」今次跟出名要求高的戚其義合作，麥子樂透露跟對方結緣於無綫劇《火舞黃沙》，他說：「好享受跟戚其義合作，今次要求我用不同演法，教得我好好。」黃又南與戚其義首度合作，並讚不絕口，他說：「覺得犀利的地方，是他能令劇組好放心，亦令演員演得好舒服，我很少拍劇，要用心學習，今次學到好多嘢！」

感恩疫下有工開

電視台出身的麥子樂遇上唱歌起家的黃又南，初次合作已火花不絕，在疫情下有工開及順利完成這部網劇，大呼感恩。問到黃又南，是否不再跟組合Shine拍檔徐天佑合作？他說：「我沒講過，只講過大家是分開，這幾年一定不會合作。現在這個環境，都是顧掂自己先啦！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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