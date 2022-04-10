夜店爆有確診者到訪 大S丈夫具俊曄演出延期

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）再婚閃嫁韓國男團「酷龍」成員具俊曄，兩人先後在韓國及台灣登記結婚。具俊曄日前宣布前晚會到台北的夜店表演，是他抵台後首個公開活動，訂位火速爆滿。具俊曄前日中午在社交網發文預告：「我們今（前）晚在Ai見！」不過開騷前數小時，爆出該夜店曾有確診者到訪，演出緊急煞停，夜店其後發出公告，「配合政府防疫政策，即日起暫停營業」，並宣布表演延期至周五（15日）。

具俊曄其後發文致歉，附上兩個哭泣表情符號，寫道：「今（前）天晚上的演出，為了所有觀眾的健康，配合防疫政策必須取消，和夜店方討論過後，將延期到下周。下周演出也再麻煩大家多多關注了，延期的這周我也會更努力地準備，帶給大家更好的表演。」

具俊曄5月中赴紐約演出

近日有傳具俊曄5月離開台灣，因他未能提交「無犯罪紀錄」，無法取得外籍配偶停留簽證。大S經理人稱當初大S與丈夫以為只要有結婚證明，到台灣就可以辦理居留證，沒留意要準備無犯罪紀錄證明，現已請具俊曄家人在韓國代為申辦，正處理中。至於具俊曄5月中離開台灣是一早計劃的行程，飛往紐約有演出工作，離境跟無犯罪紀錄證明無關。

娛樂組