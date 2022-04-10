《金宵2》新單元大玩《城寨英雄》 吳家樂歐瑞偉重演奸角登場

伍禮騫（左二起）、李君妍及劉子碩被吸入線上遊戲世界，遇上飾演「畢得了」的林子善（左一）。（視頻截圖）

【明報專訊】無綫劇《金宵大廈2》前晚播出新單元故事「城寨英雄Go！」，講述李君妍、劉子碩及伍禮騫分別飾演的阿晴、楊洋及豪強，試玩新遊戲「城寨英雄Go！」時被吸入遊戲內。韋家雄飾演任世嘉，懷疑同樣愛打機的兒子任天堂（劉頌鵬飾）都被吸進遊戲，於是走入遊戲世界，跟李君妍等三人一起邊過關邊找尋劉頌鵬。

「城寨英雄Go！」根據2016年無綫劇《城寨英雄》故事改編，遊戲角色及情節跟足。除眾人打扮似足「牙佬」袁偉豪、「拳佬」陳展鵬、「刁蘭」胡定欣、「龍成虎」伍允龍的角色外，最令觀眾驚喜是吳家樂與歐瑞偉參演，重演《城寨》劇中大奸角馮春美及Big Boss楊竹鑾，還有林子善飾演的「畢得了」。

吳家樂感謝劇組邀演出

韋家雄等人先合力打贏「果欄莽」，後來遇上馮春美，及以賣砵仔糕掩飾身分的殺手集團Big Boss楊竹鑾。知道《城寨》故事的韋家雄見到歐瑞偉即踢爆他是Big Boss，追問他兒子任天堂下落，但歐瑞偉因劇情未被觸發，只不停重複其砵仔糕好靚的對白。吳家樂在社交網發文感謝劇組邀請演出，讓「馮春美」這角色再次出現。

娛樂組

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