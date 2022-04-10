居民抗議盼改善開騷震動 張惠妹個唱盡本分沒超標

小巨蛋場內有工作人員舉起「尖叫鼓掌代替跳動」告示牌。

張惠妹相隔7年再於台北小巨蛋開騷，做足防震措施，也合乎規定，但有20多名居民到市政府抗議。

【明報專訊】張惠妹（阿妹）2015年在台北小巨蛋舉行演唱會，當時歌迷被指忘情跳動，造成極大「震動效應」，附近居民投訴，並掀社會熱議，小巨蛋因而增設防震規例，場內震動超過63分貝就要處罰，嚴重會斷電中止演出，被稱為「阿妹條款」。

為防震鋪地氈 地板架高

相隔7年，阿妹近日重返小巨蛋舉行12場演唱會；主辦方為了防震，將地板全面用木板架高，並鋪上地氈減低聲量，過去幾場演唱會分貝都沒超標，阿妹亦多次呼籲歌迷不要跳動。

不過該區里長夫婦與居民約20人，昨日到台北市政府抗議，里長太太更一度向台北市副市長黃珊珊下跪，盼能改善演唱會震動情况。

演唱會主辦單位對此表示，「這個問題可能要請小巨蛋回應了，這已經超越我們的部分，我們的部分都在合乎範圍的規定演出」。阿妹經理人陳鎮川說已盡量配合及改善，盡力準時開唱，強調阿妹有提醒粉絲不要跳動，每場場館的震動管理值都沒有超標，歌迷也沒跳躍。

阿妹演唱會本月1日開鑼，第3場曾有確診者足迹，主辦單位消毒及安排防疫措施。前晚第6場如常開騷，逾500人團隊入場前快速檢測均呈陰性。阿妹在台上對歌迷說：「拜託你們口罩戴好，要小心保護自己。」

娛樂組