掌摑基斯洛克 美國影藝學院嚴懲 韋史密夫禁足奧斯卡10年

【明報專訊】上月底舉行第94屆奧斯卡頒獎禮，韋史密夫（Will Smith）不滿頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）以其妻珍達碧姬（Jada Pinkett）的脫髮問題開玩笑，上台掌摑基斯，返回座位後續爆粗喝斥對方，引起軒然大波。美國影藝學院董事局昨日開會後發表聲明，判韋史密夫10年內禁止參與院方主辦的所有活動，包括奧斯卡在內，但不會收回他的金像影帝獎座。韋史密夫表示接受和尊重有關決定。

今屆奧斯卡頒獎禮發生《王者世家》出爐影帝韋史密夫掌摑諧星基斯洛克事件，前者雖已公開道歉，並辭去美國影藝學院的會員資格，意味他不能參與奧斯卡獎項投票，但依然可獲提名。身為奧斯卡主辦方的美國影藝學院接納請辭，但有關他的紀律處分程序繼續。

未提及收回金像影帝獎座

美國影藝學院董事局經過連日商議，終取得共識，昨日公布判決：「自2022年4月8日起，韋史密夫在未來10年都不准參與學院主辦所有活動，不論是實體抑或視像形式，奧斯卡頒獎禮亦包括在內。」但未提及收回獎項，算是不幸中之大幸。事後韋史密夫發表聲明，表示接受並尊重院方裁決。學院批評史密夫行為「不能接受」之餘，不忘讚揚基斯洛克捱摑後仍能保持鎮定，同時感謝大會司儀、頒獎嘉賓、候選及得獎電影人表現出應有的風度。

美國影藝學院的董事局成員包括金像導演史匹堡（Steven Spielberg）、《婚姻故事》金像女配角羅拉丹（Laura Dern）、《修女也瘋狂》女星胡比高拔（Whoopi Goldberg）、金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）的演員妻子麗達韋遜（Rita Wilson）等。

掌摑事件發生後，韋史密夫形象跟人氣同時直插谷底，荷李活隨即劃清界線，原定由他主演《重案夢幻組》電影系列第4集、派拉蒙新片《Bounce》、影視串流平台Netflix電影《Fast and Loose》，以及Netflix和AppleTV+爭相開拍的韋史密夫自傳片，一律宣布停拍，他可說損失慘重。

歌手兼演員50 Cent認為刑罰過重

對於美國影藝學院的判決，饒舌歌手兼演員50 Cent認為刑罰過重，直指韋史密夫再次出席奧斯卡，已經63歲了。有網民亦批評院方「種族歧視」，舉例《美麗有罪》金像影帝奇雲史柏斯（Kevin Spacey）及著名導演活地亞倫（Woody Allen）涉嫌性侵，從未接受如此嚴重處分，聲稱此舉對韋史密夫極不公平。