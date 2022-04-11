蔡明思見紅入院 盼順產誕B

【明報專訊】女子組合Super Girls前成員蔡明思（Jessica），2019年與台灣丈夫陳冠廷結婚，去年底宣布懷孕，預產期在4月。近日她在社交網上載身在醫院的照片，打算順產分娩的Jessica透露「見紅」兼「宮縮」，便到醫院檢查，「見紅咗兩日之後，終於有宮縮，9日早上6點幾痛醒，一企起身又唔痛，但一瞓低又痛，起身又見紅，所以最後中午決定，都係入院睇睇，其實我知未生得，因為我啲宮縮唔算好密，又唔算好痛，所以我知去醫院之後，一定係要返屋企。」Jessica表示檢查後未開夠「度數」，加上宮縮輕微未可分娩，醫護提議她回家等。

不過當Jessica回家後，覺得愈來愈痛，陣痛次數愈來愈頻密，她說：「11點左右痛到6分鐘一次，都算幾痛，我就唔理佢係唔係有規律，馬上入院。好彩有入院，之後痛到3分鐘一次，原來開咗兩指，等咗好耐個Covid報告，先可以叫麻醉師過嚟打麻醉，白白捱咗兩個鐘頭痛，麻醉係世上嘅偉大發明！打完麻醉即穿羊水，但都只係開咗2指，𠵱家我要瞓吓先。」Jessica形容宮縮過程痛楚，以為可以忍受，但她開到兩指已經不想忍，笑言很難想像開到4指會怎樣，希望最後順產成功，BB順利出世。

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